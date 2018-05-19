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Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
Объявлены победители первого в 2018 году конкурса Фонда президентских грантов. В их число вошла Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки с проектом «Вэтгав - уроки чукотского». На его реализацию Ассоциация получит от Фонда порядка 3 млн рублей, сообщается на официальном портале государственных органов Чукотского автономного округа.
Цель проекта, который будет реализован до июля 2019 года, - создание мультимедийного курса по изучению чукотского языка для разновозрастной аудитории.
Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9 175 проектов из всех 85 регионов страны, в том числе 4 проекта от Чукотского автономного округа.
В перечне победителей первого конкурса - 1 551 некоммерческая неправительственная организация. Им будут выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлениям.
Старт приема заявок на следующий конкурс - 16 июля 2018. Подать заявку можно до 10 сентября 2018 года. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте президентскиегранты.рф.
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