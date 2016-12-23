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На Чукотке ТОР "Беринговский" пополнился двумя "золотыми" резидентами
По словам директора директора Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотки Ольги Плотниковой, «Беринг Золото» займется разработкой месторождения на реке Нутэкингенкывеем. Сумма частных инвестиций составит 552,6 млн, сообщает ИА «Чукотка».
К работе над чукотским проектом «Беринг Золото» приступило в 2014 году. К настоящему времени выполнен предпроектный анализ, а также выработаны основные решения для проекта.
Как отмечается на сайте Минвостокразвития, реализация проекта состоит из трех этапов. Первый запланирован на 2017 год и включает в себя проведение предпроектных и проектных работ. Второй этап — строительство вахтового поселка — начнется в 2018 году и завершится в 2019-ом. Ключевым этапом станет начало добычи на месторождении в 2019 году. Добывать золото на Нутэкингенкывееме компания будет до 2025 года. По предварительным прогнозам запасы месторождения составляют 1 850 кг золота.
Золотосеребряное месторождение «Валунистое» разрабатывается в пределах Канчалано-Амгуэмской площади с 2003 года. Ежегодно на руднике добывается порядка тонны золота и семь тонн серебра. Оба резидента добавят ТОРу более трех миллиардов рублей инвестиций. Это даст прирост в 60% - с 11 до 15 млрд. Сейчас в составе ТОРа уже 12 резидентов.
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