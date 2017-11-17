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Первые "домики шерифа" площадью в 120 квадратных метров построят на Чукотке
Первый такой «домик» шерифа» появится в селе Усть-Белая Анадырского района, сообщает ИА «Чукотка».
Решение о возведении АЖК принято совместно окружным правительством и управлением МВД по ЧАО. В 2017 году специалисты ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского АО» занимались разработкой проекта в Усть-Белой. 26 декабря на него получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Планируется, что этот опыт будет в дальнейшем тиражироваться и в других нацселах Чукотки. В частности, рассматриваются такие населенные пункты, как Нешкан и Уэлен Чукотского района.
Как рассказал руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского АО» Владимир Байков, комплекс площадью в 120 квадратных метров будет состоять из двухкомнатного жилого помещения, рабочих кабинетов и изолятора временного содержания. Программа строительства будет действовать до 2021 года, соответственно строители возведут по одному такому дому в год.
«Речь идет о модульной конструкции, большие узловые части которой будут собираться в заводских условиях. Монтаж также проведут комплексно отдельными модулями. Опорные конструкции будут устанавливаться на готовые утрамбованные основания. Буровые работы не предусмотрены, поскольку опорный фундамент представляет собой облегченные винтовые домкратные системы. В дальнейшем использование этой технологии сократит сроки строительства и удешевит строительство АЖК в других национальных селах», - отметил господин Байков.
Сейчас УКС отправил проектные документы на заводы в Рыбинск и Хабаровск. И если проект в включат окружной бюджет нынешнего года, то первый домик появится на Чукотке уже в этом году. Ориентировочная стоимость одного АЖК, включая проектирование и доставку, составляет около 15 млн. Отметим, что подобного опыта строительства пока нет во всем ДВФО.
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