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Призовой фонд гонки на краю земли "Надежда-2019" составит почти 3,5 млн рублей
За две недели каюры преодолеют более 1150 километров – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Маршрут поделится на 13 этапов: Лорино – Лаврентия – Уэлен – Инчоун – Энурмино – Нешкан – Нутэпельмен – Ванкарем – Восточный – Амгуэма – Эгвекинот – Уэлькаль – Холодный – Анадырь. Финиш запланирован в столице Чукотки на 20 апреля. Отметим, что по такому же пути – от Лорино до Анадыря – упряжки проходили почти четверть века назад, в 1995 году. Первая трансконтинентальная арктическая гонка на собачьих упряжках «Надежда» состоялась в 1991 году, тогда она соединила Чукотку и Аляску, сообщает Чукотка.рф.
Общий призовой фонд традиционного состязания на собачьих упряжках коренных народов Чукотки составит 3 миллиона 475 тысяч рублей. Каюр, занявший первое место, получит 1 миллион рублей. Средства на организацию гонки будут выделены в виде субсидий из окружного бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы».
- Правительство Чукотки стремится сохранить ездовое собаководство как самобытное культурное явление, а самих собак – как древнюю аборигенную породу, важный элемент биологического разнообразия нашего региона, и поэтому уделяет гонке «Надежда» особое внимание, - отметил Губернатор Чукотки Роман Копин.
На Чукотке большинство участников гонки «Надежда» – морские охотники, для которых ездовое собаководство – неотъемлемая часть их уникальной морской зверобойной культуры, самой северной культуры мира. В предыдущей гонке приняли участие 12 каюров, тогда они прошли на традиционных нартах все населенные пункты Чукотского района, всего около 650 км.
Сейчас прорабатываются основные вопросы по проведению гонки: заготовка необходимого количества корма, подготовка мест проживания участников, вездеходов и снегоходов для сопровождения, оформление стартовых и финишных городков, изготовление вешек для маркировки трассы, привлечение к организации и проведению гонки волонтёров-добровольцев в качестве судей, сторожей, помощников. Во все сельские поселения и администрации муниципальных районов и городских округов в ближайшее время будет отправлена соответствующая информация.
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