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Четверг| 17 Января, 16:02 |
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Чукотка увеличила добычу угля, газа и россыпного золота
Итоги 2018 года подвели в Департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа.
Значительное увеличение за год продемонстрировала добыча твёрдого топлива – на 76 %, показатель в регионе составил более 715 тысяч тонн. Из них якорный резидент ТОР «Беринговский» – компания «Берингпромуголь» получила 576 тысяч тонн, это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Стоит отметить, что регион наладил поставки каменного угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего в минувшую навигацию было оформлено девять балкеров. Почти 400 тысяч тонн угля было отправлено в Тайвань, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Японию.
В январе-декабре добыча золота в округе составила 24,13 тонны. Добыча серебра за это же время – 111,43 тонн. Лидером по показателям остаётся АО «Чукотская горно-геологическая компания». На месторождении Купол с начала года добыто более 10 тонн золота и более 96,5 тонн серебра. На 1 января 2019 года добычу рудного золота осуществляли пять предприятий, это также «Северное золото», «Рудник Каральвеем», «Рудник Валунистый» и «ЗК Майское».
Что касается россыпного золота, то на начало этого года вес полученного драгоценного металла составил 2583,26 кг, что на 255,91 кг больше, чем в 2017-м. Кроме того, в регионе на 26 % увеличилась добыча природного газа и составила 38,03 млн. куб. м.
Добыча полезных ископаемых традиционно является основой экономики Чукотки. Регион имеет уникальный ресурсный минерально-сырьевой потенциал. По золоту Чукотка находится на пятом месте, потенциал по углю – свыше 1 млрд. тонн, запасы олова и вольфрама оцениваются, как самые крупные в России, медь – одно из крупнейших месторождений в мире по потенциалу.
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