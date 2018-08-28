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Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Правительство Чукотского автономного округа в ходе IV Восточного экономического форума во Владивостоке заключило соглашение о поставке 63 мобильных переносных жилищ – «Яранг 2.0» для оленеводов региона. Поставка запланирована в течение трёх лет, производители доработали конструкцию яранги с учётом пожеланий коренных жителей региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Несколько мобильных комплексов уже проходят испытания в тундре. Яранги 2.0 установлены неподалеку от села Канчалан в Анадырском районе. Мобильное жилище с деревянным каркасом весит в два раза легче традиционной яранги, способно выдерживать температуру до минус 60-70 градусов и силу ветра до 65 метров в секунду. Для этого используются внешние влагостойкие и ветрозащитные покрытия.
«Первые яранги, которые недавно пришли, отправились в семьи оленеводов, и мы ждём обратной реакции – что получилось, что нужно доработать. Есть конкретный список семей, около 20 человек выразили заинтересованность. Наша задача - сделать жизнь в тундре более комфортной и удобной, насколько это возможно», - сообщил губернатор округа Роман Копин.
Представители компании-производителя при разработке проекта знакомились с традиционным жилищем. Главной задачей была разработка внешней оболочки с уходом от палок и шкур.
«Понятно, что сразу, с наскока мы не сможем сделать продукт, который заменит традиционную ярангу. У нас было видение, мы обсуждали проект на рабочей группе с Правительством, мы путешествовали по бригадам, замеряли, смотрели. Сразу озвучивалось, что это прототип, образец. Нас попросили уменьшить количество окон – не пять, а два оставить. И существенное изменение по входу – раньше была простая шнуровка, которая распахивалась, как куртка. Коренные жители сказали, что нужно сделать перехлестывание на входе, и мы добавили ещё один сегмент, который является неким клапаном от ветра, и сделали двойную шнуровку, чтобы исключить попадание снега при сильном ветре», - рассказал гендиректор компании «Скайдом» Ярослав Союзов.
Внутреннее убранство жилища разработчики менять не стали, за исключением установленного в печке теплогенератора. Ещё одним альтернативным источником энергии стал ветрогенератор, который можно установить неподалеку от мобильного жилища. С учётом идущего в комплекте снегохода, получается целый комплекс. Как говорят разработчики, это современная доработка к многовековой традиции.
«На ВЭФе у Чукотки девиз – «Мир настоящих людей». Мы проработали с округом около года, и я считаю, что это серьёзный и правильный девиз. Может это странно звучит, но с точки зрения эффективности, понимания и быстроты решения вопросов, нам проще работать с чукотскими партнёрами, чем с Москвой», - рассказал управляющий партнер «Альфа-скай» Денис Селиванов.
В течение трёх лет округ получит 63 яранги. Разработчики также ведут переговоры с представителями Магаданской области и надеются на интерес к мобильному жилью со стороны других регионов.
На фото: Побывать в «Яранге 2.0» во время ВЭФ смогли посетители "Улицы Дальнего Востока" во Владивостоке.
Автор фото - Марина Божко.
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