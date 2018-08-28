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Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
Резидент ТОР «Беринговский» займётся экологическим предпринимательством на Чукотке. Индивидуальный предприниматель в следующем году планирует реализовать проект по переработке опасных отходов. Для запуска производства необходима покупка автоматической линии для переработки, фронтального погрузчика и других инструментов. Для реализации проекта потребуется 9 миллионов 650 тысяч рублей инвестиций, при этом почти всю сумму, за исключением 50 тысяч, составят капитальные вложения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Новое производство позволит решить сразу две задачи: экономическую и экологическую. Как сообщает Фонд развития Чукотки, за счет деятельности резидента сократится количество опасных отходов на Чукотке, уменьшатся площади, выделяемые под полигоны. В то же время получаемый из вторсырья продукт будет пригоден для использования в различных производственных сферах и должен оказаться востребованным на рынке. Предприниматель планирует наладить производство по утилизации отсортированных материалов в Анадыре, для него понадобится создать два рабочих места. Подготовить бизнес-план и заявку на получение статуса резидента ТОР предпринимателю помог Фонд развития Чукотки.
По последним данным, на Чукотке зарегистрировано 36 резидентов территории опережающего развития «Беринговский» с общим объемом заявленных инвестиций 11,2 млрд. рублей.
Автор фото - Марина Божко.
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