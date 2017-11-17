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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Января, 03:32 |
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На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
На заседании Организационного комитета фестиваля был рассмотрен ряд предложений по подготовке мероприятия, в том числе введение конкурсного элемента – мастер-класса по изучению родного языка, по итогам которого будет назван победитель фестиваля. В состав комитета вошли представители органов власти, образовательных организаций и общественных объединений Чукотки. Стоит отметить, что предложение о проведении фестиваля поддержал губернатор Чукотки Роман Копин.
По данным Департамента образования, культуры и спорта, участниками фестиваля станут учителя общеобразовательных организаций округа по родному языку и родной литературе, предметов, связанных с культурой, историей и географией Чукотки. Также в фестивале примут участие работники дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Для них будут организованы мероприятия по реализации регионального компонента в рамках образовательной программы. В мастер-классе, который направлен на сохранение, укрепление, развитие и распространение родных языков, смогут принять участие до 2 человек от каждого муниципального образования. Учителя продемонстрируют своё педагогическое мастерство в преподавании чукотского, эскимосского и эвенского языков, их выступления будет оценивать жюри, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт семинар «Изучение родного языка в школе: опыт, проблемы, перспективы», заседание регионального методического объединения учителей родных языков, состоятся встречи с преподавателями родных языков и студентами Чукотского многопрофильного колледжа, а также тематические круглые столы.
Культурно-спортивная часть программы фестиваля включает выступления спортсменов по национальным видам спорта, национальных ансамблей и самодеятельных коллективов, а также книжные выставки и экспозиции изделий декоративно-прикладного искусства.
Выступят с презентациями о своей работе и представители Региональной общественной организации любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» и Общественной организации эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский приполярный Совет Чукотка».
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