|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:25 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
Инвестиционный проект общей стоимостью 3,5 млн рублей реализован в столице Чукотского автономного округа – Анадыре.
По информации генерального директора ООО «Млада» Натальи Волынец, закуплено оборудование для выпуска детских смесей и свежих молочных продуктов питания с короткими сроками хранения для детей в возрасте от шести месяцев. Готовить здоровую продукцию для самых маленьких жителей Чукотки будут повара и кондитеры с большим стажем в сфере диетического питания. Также в дальнейшем планируется привлекать выпускников медицинских учреждений, получивших специализацию врача-диетолога и диетсестры. Всего на предприятии создано 15 новых рабочих мест.
Помимо детской молочной кухни в ближайшей перспективе резидент ТОР «Беринговский» планирует открытие в районах ЧАО сети молочных кухонь, а также диетической кулинарии, где в качестве сырья будут использоваться продукты местного производства: оленина, дичь, различные виды рыбы и дикоросы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"У нас много экономических схем и эффектов. Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток порядка 120 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект", - рассказал Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Напомним, на сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в ТОР «Беринговский» зарегистрировано 27 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд. рублей, реализация проектов рассчитана на создание 1215 рабочих мест.
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу 10 китов в год
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" собрал первый урожай
- На Чукотке в ТОР "Беринговский" зарегистрирован 25 резидент
- Обустройство морского пункта пропуска "Беринговский" завершат в апреле
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.