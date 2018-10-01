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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Октября, 21:08 |
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Теплоход "Профессор Хромов" начал второй круиз по Чукотке
– Круиз несёт название «Там, где начинается Россия». Планируется, что «Профессор Хромов» пройдёт по береговой линии Чукотки с заходами в посёлок Эгвекинот, села Конергино, а также на мыс Дежнёва и на остров Врангеля. В конце месяца туристы вернутся в город Анадырь, после чего иностранные граждане покинут регион на чартерном авиарейсе из международного аэропорта в город Ном штата Аляска, – рассказала Наталья Белоконева.
Она отметила, что «Профессор Хромов» также посетит культурно-спортивный фестиваль морских охотников «Берингия», который пройдёт 23-24 июля в селе Новое Чаплино Провиденского городского округа. Ожидается в регате фестиваля примет участие команда гребцов с Аляски в количестве 8 человек, которые вместе с морскими зверобоями Чукотки будут соревноваться за главный приз фестиваля.
Отметим, что возвращение в теплохода в Анадырь ожидается 31 июля-1 августа, где судно примет на борт новых иностранных туристов, прибывающих из США и ряда стран Азиатско-тихоокеанского региона.
В целом в 2016 году запланировано проведение 6 круизных рейсов с общим охватом более 300 иностранных туристов: ещё три судозахода ожидаются в августе и один – в сентябре.
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