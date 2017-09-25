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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:32 |
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На Чукотке "потеплело" для инвесторов
Портал должен стать связующим звеном между властью региона и инвесторами, которые рассматривают возможность вложения средств в проекты, реализуемые на Чукотке, а также повысить инвестиционную привлекательность территории.
«На Чукотке создан теплый инвестиционный климат, имеется богатая минерально-сырьевая база и уникальные экологически чистые биоресурсы, при этом округ занимает удобное географическое расположение вблизи рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и трассы Северного морского пути. Вместе с тем, большой туристический потенциал имеет историко-культурная и природно-климатическая специфика региона», - отметили в департаменте финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
На портале также организован канал прямой связи с руководством округа, позволяющий в режиме «он-лайн» обратиться к органам исполнительной власти ЧАО. Это позволит оперативно решать возникающие вопросы.
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