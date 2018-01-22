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20 Февраля 2018, 15:55 | Регион сегодня

На Чукотке подготовили предложения по введению "плоских" авиатарифов

Правительство Чукотского автономного округа подготовило ряд предложений по введению "плоских" авиатарифов для жителей региона.

"На недавнем заседании Правительственной комиссии, которая прошла под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, были даны соответствующие поручения, мы внесли свои предложения, их обобщением занимается Минвостокразвития. Наша позиция касается необходимости введения «плоских» тарифов для жителей Чукотки", - прокомментировал Леонид Николаев, первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа.

Власти региона также предлагают расширить географию межрегиональных полетов и начать выполнять рейсы в Хабаровск, Якутск и другие дальневосточные города.  В настоящее время жители Чукотки могут отправиться по низким тарифам лишь в  Магадан.

Напомним, на авиаперевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. Это позволит расширить доступность полетов для жителей Дальнего Востока с помощью "плоских тарифов" у двух крупнейших авиаперевозчиков страны  - «Аэрофлота» и «России». К программе присоединились также ряд региональных авиаперевозчиков.

«Плоский» тариф – это фиксированная цена на авиабилет в салонах эконом-класса авиакомпаний с государственным участием. В отличие от госпрограмм субсидирования авиабилетов, которыми могут воспользоваться малоимущие слои населения, билет по плоскому тарифу может купить любой пассажир вне зависимости от возраста и гражданства.  В 2015 году билетами по «плоскому» тарифу воспользовались 502,7 тысяч пассажиров, в 2016 году - 770,7 тысяч пассажиров, в 2017 году – 840 тысяч человек.

Механизм снижения авиатарифов для дальневосточников был разработан по поручению Президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам Президиума Госсовета о приоритетном финансировании субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток.

«Исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт», - отметил на президиуме Госсовета Президент России Владимир Путин.

Свое отражение механизм снижения авиатарифов для дальневосточников нашел в госпрограмме «Развитие транспортной системы».

«Сейчас субсидируются авиаперевозки для молодых людей и для пенсионеров. В 2017 году этим воспользовалось 600 тысяч человек. В ноябре 2017 года на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона мы этот вопрос рассматривали. Важно, что премьер-министр поддержал наше предложение по расширению льготной категории на многодетные семьи. Было отмечено, что важнейшее значение имеет продолжение практики «плоского тарифа». Мы последовательно, шаг за шагом работаем над тем, чтобы качественно улучшить транспортную доступность на Дальнем Востоке», - рассказал по итогам заседания правкомиссии Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Для авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы на Дальний Восток, с 1 марта 2018 года предусмотрена нулевая налоговая ставка на НДС.

«Мы разработали законопроект по отмене, т.е. обнулению, налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть. Предполагается, что такие льготы будут действовать до 2020 года», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По мнению специалистов, введение нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, станет существенной поддержкой авиаперевозчиков. По оценке авторов законопроекта, освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%. Предполагается, что вместе с увеличением доходов авиакомпаний от продажи билетов будут расти и поступления в российский бюджет от налога на прибыль - приблизительно на 1,7 млрд рублей ежегодно.

Законопроектом предлагается применение ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, оказывающих услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%.

Инициативу Минвостокразвития России положительно восприняли и сами перевозчики.

«Мы считаем снижение НДС по внутренним рейсам с 10% до 0% эффективной мерой стимулирования авиаперевозок. Её эффективность доказывают ряд успешных примеров, в частности, установка в 2014 году нулевой ставки НДС по перевозкам в Крым, а также снижение НДС с 18% до 10% по внутренним перевозкам в 2015 году», - прокомментировали в S7 Airlines.

Еще одним механизмом снижения стоимости билетов является субсидирование перевозок. Льготные тарифы действуют для молодых людей, пенсионеров, инвалидов I-й и II-й группы. По поручению премьер-министра Минвостокразвития России прорабатывает вопрос о включении в эту категорию многодетных родителей.

Напомним, программа субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока действует с 2010 года. За восемь лет число таких маршрутов выросло почти в три раза. С 2015 года для авиаперевозок на Дальний Восток действуют "плоские тарифы". Вместе с тем, как заметил глава государства, «возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов».

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране», - подчеркнул глава государства.

Для решения этой проблемы по инициативе Минвостокразвития России рассматривается возможность перераспределения субсидий в течение года. То есть большую сумму субсидии планируют направить на авиаперевозки в те периоды, когда летает больше людей, в активный сезон.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – сказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Чукотка  Аэрофлот  авиаперевозки  тарифы 


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