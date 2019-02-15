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Первая выставка художника-иллюстратора Игоря Олейникова открылась на Чукотке
В Музейном центре "Наследия Чукотки" открылась выставка работ известного художника-иллюстратора Игоря Олейникова, недавно получившего премию Правительства России, а в прошлом году удостоенного престижнейшей международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена, которую часто называют «малой Нобелевской». Это первая выставка работ художника на Чукотке, персональные выставки Олейникова проходили в Магадане, Москве, Вильнюсе, Риге, Таллине и Мюнхене.
Прилетел открыть ее его друг, партнер многих книг, писатель, поэт Андрей Усачев. У Андрея Усачева и Игоря Олейникова есть несколько совместных проектов, среди которых: «Котобой», «Волшебное дерево», «Путешествие из Арктику в Антарктику», «Колыбельная книга», «Сказочное воздухоплавание», «Сказочное мореплавание». Многие критики называют их гениальным дуэтом.
Писатель-сказочник, автор «Умной собачки Сони» Андрей Усачев впервые приехал на Чукотку. Его стихи входят в школьную программу, он выпустил более 30 сборников стихотворений, сказок и фантастических историй для детей.
Выставка называется «Художник Игорь Олейников», на ней представлено около 50 иллюстраций художника к сказкам Пушкина, Даля, Хармса, Усачева, Бродского, Уэлса и даже Ветхому Завету.
Осенью прошлого года эта выставка прошла в Магадане, ее инициаторами стало издательство «Охотник». Игорь Олейников наш давний друг, проиллюстрировавший в прошлом году книгу стихов Андрей Сорокача, известного колымского барда. Книга была презентована в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в 2018 году.
На фото: Игорь Олейников удостоен престижнейшей международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена.
Фото с сайта godliteratury.ru
Павел Жданов.
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