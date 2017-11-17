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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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На Чукотке с помощью бесплатного Wi-Fi борются с "цифровым неравенством"
Входящая скорость спутникового канала точки доступа в поселениях составляет не менее 2 Мбит/сек.
По данным на 1 ноября, в 32 населённых пунктах округа организованы точки доступа Wi-Fi, где зарегистрировано 7 722 абонентов-пользователей. Оборудование Wi-Fi размещается в местах, согласованных с главами администраций муниципальных образований, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Также на Чукотке проводятся мероприятия по обеспечению медицинских организаций, организаций образования и многофункциональных центров качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет. Подключено 106 объектов. Скорость Интернета для учреждений составляет от 1 до 10 Мбит/сек.
Отмечается, что контрактом предусмотрена возможность перераспределения спутникового ресурса: в случае неиспользования одними пользователями Интернет-ресурса скорость других пользователей может быть увеличена.
Мероприятия проводятся по поручению губернатора Романа Копина. Они направлены на устранение «цифрового неравенства» на Чукотке и позволят населению пользоваться элементарными услугами – узнавать свежие новости из сети Интернет, осуществлять безналичные платежи, что немаловажно с учётом проблем с обналичиванием финансовых средств в труднодоступных сёлах, также это даст возможность воспользоваться услугами сайта «Госуслуги» и прочее.
Добавим, что работы проводятся в рамках Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы». Объем финансовых ресурсов окружного бюджета на эти цели в этом году составляет 60 миллионов рублей. Работы выполняет АО «Сатис-ТЛ-94». Планируемые сроки реализации мероприятия 2017-2018 годы.
Задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в Федеральном законе «О связи». 3 февраля 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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