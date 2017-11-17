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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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Брезентовую ярангу установят следующим летом в Эгвекиноте на Чукотке
Идея соорудить жилище предков принадлежит депутату советов депутатов Эгвекинота Вере Тевлянто, сообщает ИА «Чукотка».
Инициативу уже поддержала администрация городского округа и Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении необходимых средств на изготовление сооружения. Как рассказала корр. ИА «Чукотка» Вера Тевлянто, ярангу установят на берегу залива Креста, в честь международного Дня коренных народов мира в начале августа следующего года.
Планируется, что жилище предков будут ставить на время праздников и на случай приема многочисленных гостей. «Наша яранга будет больше той, что стояла в Рыркайпии, но тоже с брезентовым покрытием. Раньше я часто ездила в Амгуэму на различные праздники, и там всегда ставили ярангу. Но сейчас я решила помочь людям, которые не могут по состоянию здоровья выехать за пределы поселка, но хотят не забывать традиции предков. Так и родилась идея о своей яранге», - сообщила Вера Тевлянто. В разобранном состоянии жилище будет храниться в специальном контейнере. А на месте будущей яранги активисты следующим летом проведут субботник, чтобы очистить необходимый участок берег от мусора.
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