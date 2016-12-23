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На Чукотке забито около 14 тысяч оленей
Его уже выполнили практически все хозяйства, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на службу информации «Радио Пурга».
Как рассказал начальник окружного управления сельского хозяйства Сергей Давидюк, забито почти 14 тысяч оленей, что на 10% больше прошлогоднего объема. Из них на реализацию – более восьми с половиной тысяч, что на 700 больше, чем в прошлом году. Получено 312 тонн мяса. В том числе 130 тонн – на высокотехнологичном убойном пункте в Амгуэме, где в этом году производили забой товарных стад из трех хозяйств: «Пионер», «Амгуэма» и «Заполярье».
Практически вся продукция - первой категории. Основная ее часть поступит в Анадырь на пищекомбинат и в ЧукотОптТорг. В Канчалане на убойном пункте переработано почти 900 оленей.
Однако, как отметил Сергей Давидюк, сейчас имеются проблемы с реализацией основным потребителям – пищекомбинату «Полярный» и Анадырской торговой компании, хотя цена на мясо ниже той, по которой продавала Амгуэма. Кроме того, практически все хозяйства сделали выбраковку. Повторно они проведут забой ослабленного поголовья в январе.
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