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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Января, 10:25 |
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Чукотка лидирует в онлайн-проекте по финансовой грамотности
Чукотский автономный округ сохранил лидерство среди регионов Дальнего Востока по охвату школ, а в общероссийском рейтинге занял четвёртую строчку по итогам проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности" за 2018 года.
Участие в традиционном цикле вебинаров приняли 34 школы – 97% от общего количества школ региона. Также к проекту подключились одно среднее специальное учебное заведение и два интерната. По данным регионального отделения Дальневосточного ГУ Банка России, всего за минувший год для учащихся Чукотки было организовано почти 260 онлайн-уроков, количество просмотров превысило пять тысяч. По итогам регион вошёл в число территорий с самыми активными слушателями.
Очередная весенняя сессия стартует 29 января и продлится до 19 апреля. Эксперты, привлечённые Банком России, расскажут школьникам, в частности, об инфляции, предпринимательстве и кибермошенничестве. Цели проекта – пробудить у школьников интерес к финансовым знаниям, сформировать у нового поколения установки грамотного финансового поведения, обеспечить равный доступ к финансовым знаниям школьникам в каждом уголке России.
Стоит отметить, что Чукотка на протяжении всего проекта, с осени 2017 года, находится на лидирующих позициях по повышению финансовой грамотности онлайн. Уроки включены в календарь образовательных событий на этот учебный год, они проходят в рамках стратегического соглашения о взаимном сотрудничестве Банка России и Минобрнауки РФ.
Принять участие в вебинарах может любая школа с доступом в интернет. Подать заявку на участие можно по ссылке www.dni-fg.ru.
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