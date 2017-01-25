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Четверг| 26 Января, 13:29 |
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Cложная ледовая обстановка стала причиной задержки в пути каравана судов на Чукотке
В акватории морского порта Певек Чукотского автономного округа сохраняется сложная ледовая обстановка, ставшая причиной задержки в пути каравана судов. В настоящее время ледоколы ФГУП «Росморпорт» «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» продолжают ледовую разведку и осуществляют поиск оптимального маршрута по выводу двух сухогрузов из Чаунской губы, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
По информации ФГУП «Росморпорт», основной задачей каравана была доставка груза в порт Певек для обеспечения непрерывного строительства береговых сооружений для первой в мире Плавучей атомной теплоэлектростанции, которая будет расположена в самом северном городе России. Ледоколы и суда поставленную задачу успешно выполнили, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Чукотского АО.
Отметим, что в караван судов входят сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» в сопровождении ледоколов «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын». Ожидается, что суда проведут в акватории Чукотки ещё какое-то время и после улучшения ледовой обстановки они вернутся на маршрут.
В настоящее время с капитанами судов поддерживается круглосуточная спутниковая телефонная связь, экипажи всех судов каравана в безопасности, суда обеспечены запасом провизии и топлива.
Ситуация находится на круглосуточном контроле Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. При необходимости власти региона готовы оказать судам всю необходимую поддержку. Ситуация с караваном также находится на контроле Главного управления МЧС России по Чукотскому АО.
Напомним, что завершив разгрузку груза в морском порту Певека караван был готов к движению, но в связи с изменением гидро-метеоусловий (в первую очередь, направления ветра) резко ухудшилась ледовая обстановка на выходе их Чаунской губы Восточно-Сибирского моря. Такая ледовая обстановка – обычная для этого времени года в Арктическом регионе. По этой причине суда были остановлены в ледовом дрейфе в безопасном месте в ожидании улучшения ледовых условий.
Для объективного изучения и анализа гидрометеоусловий и ледовой обстановки оперативный штаб использует все имеющиеся в его распоряжении возможности: гидрометеопрогнозы, спутниковые снимки района плавания, взаимодействие со специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), авиаразведку (в зависимости от погодных условий), обмен информацией с капитанами ледоколов.
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