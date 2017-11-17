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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Января, 16:15 |
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На Чукотке откроются Центры оказания услуг для бизнеса
В Чукотском автономном округе 1 октября откроются Центры оказания услуг для бизнеса. Планируется, что они появятся в Анадыре, Беринговском и Певеке. Постановление окружного Правительства о создании новой структуры было подписано в конце декабря 2017 года.
Центры оказания услуг для бизнеса будут работать на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Таким образом, уже этой осенью юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, планирующие начать свой бизнес, смогут обращаться за услугами в дополнительные окна МФЦ.
Согласно утвержденному перечню в Центрах планируется оказание услуг ряда организаций таких, как Налоговая служба, Росреестр, Федеральная служба судебных приставов, Фонд социального страхования, Федеральная служба по труду и занятости, Роспотребнадзор, а также с окружные Департаменты.
Кроме того, новые Центры будут предоставлять предпринимателям услуги Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа, а также услуги кредитных организаций и удостоверяющих центров.
Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что проект МФЦ в целом стал успешным. На последнем заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ Глава Государства заявил, что именно мнение и пожелания посетителей Центров «должны стать основной для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров».
Необходимо отметить, перечень услуг органов власти, предоставляемых через Многофункциональные центры, постоянно расширяется. В настоящее время в МФЦ на территории Чукотки можно получить 178 услуг. Ежегодно отмечается значительный рост числа заявителей, как в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года, так и в абсолютном выражении.
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