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Среда| 25 Октября, 16:28 |
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На Чукотке начинает работу обновленный оленеубойный пункт в Амгуэме
25 октября состоялся первый пробный убой оленей СХП «Амгуэма», сообщает ИА «Чукотка».
Реконструкция этого объекта, который использовался оленеводами еще в советское время, началась в июле прошлого года при поддержке окружного департамента промышленной и сельскохозяйственной политики. Здание было заброшено более двадцати лет, капитальный ремонт самого строения выполнила «Чукотская торговая компания», а монтаж и пусконаладку производственной линии производили специалисты сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива (СПК) «Чукотка». Помимо рабочих цехов, помещения для заморозки мяса, в пункте предусмотрены душевая, пищеблок для питания сотрудников, а также медпункт.
«Все работы завершены, сегодня днем стадо находилось в 17 километрах от пункта, завтра будет подгон и пробный убой. Основная продукция – это охлажденное и замороженное мясо в тушах и полутушах, но в перспективе планируется и сушка крови, и выпуск другой продукции», - сообщил корр. агентства начальник окружного управления сельского хозяйства Сергей Давидюк.
Убойный пункт предназначен для нужд сразу нескольких оленеводческих предприятий. Первоначально здесь будут производить заготовку оленины СХП «Амгуэма», в перспективе к нему присоединятся «Пионер», «Заполярье» и «Возрождение». Главная задача – максимально использовать все сырье, что даст возможность организовать безотходное производство. Уже есть заинтересованность в переработанной крови, стриженом мехе животного и сухожилиях. Для переработки крови уже закуплена лиофильная установка, которую специально разработали для Чукотки в одном из центральных НИИ.
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