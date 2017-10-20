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На Чукотке запасов золота на "Майском" предварительно хватит на срок от пяти до семи лет
Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу компании.
В золоторудной компании геологи ведут работу в трех направлениях.
«Геологоразведка действующего месторождения – это три блока работы, - сопровождающая, опережающая эксплуатационная разведка и доразведка месторождения. Каждая из них обеспечивает предприятие фронтом работ в разные периоды времени», - отметил ведущий геолог Майского Роман Мурзинцев.
Сопровождающая разведка – это работа геологов в «режиме реального времени». Ее результаты помогают участку отрытых горных работ предприятия уточнять окончательные параметры рудных тел для отбойки руды. В ходе сопровождающей разведки на Майском с начала года велись работы по бурению шламовых скважин станком бескернового бурения. За этот период было пробурено более 550 наклонных скважин средней глубиной 13,5 метров и общим объемом почти 7,5 тысяч погонных метров.
Опережающая разведка обеспечивает предприятие разведанными запасами на период от шести месяцев до полутора лет. Геологи Майского вели разведку на первой и четвертой рудных зонах, дополняя существующую геологическую модель, на основании которой отдел горного планирования ведет набор производственного плана на 2018 год. Сейчас, опираясь на полученные данные опережающей разведки, специалисты предприятия рассматривают возможность переориентировать подземную добычу драгметалла на перспективную четвертую рудную зону.
Третий блок работ нацелен на дальнюю перспективу. Это изучение флангов месторождения и его глубоких горизонтов. Информации от геологов-предшественников по этому направлению маловато, а значит здесь нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, будет ли результат разведки положительным.
«Сейчас рудник работает на глубине 340 метров от земной поверхности. По результатам первого полугодия работы мы можем сказать, что рудные тела прослеживаются до глубины 600 м., что означает гарантированный объем работы еще на несколько лет. Содержание золота в них достигает 21 г/т, а мощность доходит до 16 метров», - добавил господин Мурзинцев.
После завершения доразведки Майскому предстоит составление и защита технико-экономического обоснования постоянных кондиций по месторождению и защита отчета с подсчетом запасов. Конечная цель доразведки – это долгосрочный план развития предприятия, и на сегодня этот он просматривается минимум на 5–7 лет.
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