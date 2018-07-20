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Понедельник| 06 Августа, 04:00 |
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На Чукотке подписано четырёхстороннее соглашение об освоении месторождений Баимской рудной зоны
Стороны отмечают, что создание высокоэффективных производств, ориентированных в том числе на экспорт продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, окажет стимулирующее действие на опережающее развитие Дальнего Востока России и, в частности, Чукотки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Чукотского автономного округа.
Напомним, что совокупный ресурсный потенциал Баимской площади превышает 27 млн. т меди и 2 тыс. т золота, что позволяет отнести её к категории гигантских месторождений медно-порфирового генезиса. Согласно плану, освоение территории предполагает несколько этапов – разработку золотосеребряного месторождения «Кекура», строительство и запуск Баимского рудного ГОКа.
В то же время, по мнению губернатора Чукотки, реализация в округе таких высокоэффективных проектов в области использования минерально-сырьевого потенциала возможна только при условии доступной энергетической инфраструктуры.
– В настоящее время энергосистема округа изолирована, тариф высокий. При нынешнем положении дел в энергетике поднять подобные проекты невозможно. Необходим доступ к энергомощностям, которых в округе нет, – акцентировал Роман Копин.
С целью создания энергетической инфраструктуры, необходимой для развития новых промышленных производств и для решения социальных задач в части энергообеспечения Чукотского автономного округа, Правительство региона предложило строительство Энергомоста «Магадан – Чукотка». Этот пункт также стал частью четырёхстороннего договора.
– Заключённое соглашение включает инфраструктурный проект «Строительство и эксплуатация ВЛ «Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан»», – пояснил Роман Копин.
Стороны планируют, что финансирование проекта «Энергомост» будет осуществляться за счёт средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, одного из бизнес-партнёров, подписавших соглашение, федерального бюджета Российской Федерации, российских и зарубежных инвесторов, суверенных фондов и прочих финансовых институтов. Ориентировочная стоимость «Энергомоста» – 38 млрд. рублей.
Добавим, что реализация проекта «Кекура» обеспечит прирост ВРП Чукотки на 6 млрд. рублей, приведёт к получению дополнительных доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в объёме 25 млрд. рублей до 2025 года включительно и позволит создать в регионе более тысячи новых рабочих мест. По прогнозам, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия на «Кекуре» может состояться в декабре 2017 г., выход на проектную мощность – в декабре 2018 г.
В свою очередь, реализация проекта «Баимский ГОК» обеспечит прирост ВРП Чукотки на 45 млрд. рублей, позволит создать более 15 тысяч рабочих мест. Размер дополнительного дохода в консолидированный бюджет РФ может достичь 67 млрд. рублей до 2025 года включительно. Запуск пилотного производства на ГОКе запланирован на октябрь 2020 г., выход на проектную мощность – на декабрь 2022-го. Заметим, распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2009 года № 2094 этот проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.
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