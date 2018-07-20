На Чукотке подписано четырёхстороннее соглашение об освоении месторождений Баимской рудной зоны

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 06 Августа, 04:00 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 920 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
05.08 |
Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы
03.08 |
Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
03.08 |
Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
03.08 |
Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
03.08 |
Якутские озера распределят между аквафермерами
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Января 2015, 17:28 | Регион сегодня

На Чукотке подписано четырёхстороннее соглашение об освоении месторождений Баимской рудной зоны

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, ООО "ГДК Баимская" и ЗАО "Базовые металлы" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны".

Стороны отмечают, что создание высокоэффективных производств, ориентированных в том числе на экспорт продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, окажет стимулирующее действие на опережающее развитие Дальнего Востока России и, в частности, Чукотки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Чукотского автономного округа.

Напомним, что совокупный ресурсный потенциал Баимской площади превышает 27 млн. т меди и 2 тыс. т золота, что позволяет отнести её к категории гигантских месторождений медно-порфирового генезиса. Согласно плану, освоение территории предполагает несколько этапов – разработку золотосеребряного месторождения «Кекура», строительство и запуск Баимского рудного ГОКа.

В то же время, по мнению губернатора Чукотки, реализация в округе таких высокоэффективных проектов в области использования минерально-сырьевого потенциала возможна только при условии доступной энергетической инфраструктуры.

– В настоящее время энергосистема округа изолирована, тариф высокий. При нынешнем положении дел в энергетике поднять подобные проекты невозможно. Необходим доступ к энергомощностям, которых в округе нет, – акцентировал Роман Копин.

С целью создания энергетической инфраструктуры, необходимой для развития новых промышленных производств и для решения социальных задач в части энергообеспечения Чукотского автономного округа, Правительство региона предложило строительство Энергомоста «Магадан – Чукотка». Этот пункт также стал частью четырёхстороннего договора.

– Заключённое соглашение включает инфраструктурный проект «Строительство и эксплуатация ВЛ «Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан»», – пояснил Роман Копин.

Стороны планируют, что финансирование проекта «Энергомост» будет осуществляться за счёт средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, одного из бизнес-партнёров, подписавших соглашение, федерального бюджета Российской Федерации, российских и зарубежных инвесторов, суверенных фондов и прочих финансовых институтов. Ориентировочная стоимость «Энергомоста» – 38 млрд. рублей.

Добавим, что реализация проекта «Кекура» обеспечит прирост ВРП Чукотки на 6 млрд. рублей, приведёт к получению дополнительных доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в объёме 25 млрд. рублей до 2025 года включительно и позволит создать в регионе более тысячи новых рабочих мест. По прогнозам, ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия на «Кекуре» может состояться в декабре 2017 г., выход на проектную мощность – в декабре 2018 г.

В свою очередь, реализация проекта «Баимский ГОК» обеспечит прирост ВРП Чукотки на 45 млрд. рублей, позволит создать более 15 тысяч рабочих мест. Размер дополнительного дохода в консолидированный бюджет РФ может достичь 67 млрд. рублей до 2025 года включительно. Запуск пилотного производства на ГОКе запланирован на октябрь 2020 г., выход на проектную мощность – на декабрь 2022-го. Заметим, распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2009 года № 2094 этот проект включён в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: инвестиции  недра 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика