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На Чукотке разработали экскурсионные маршруты к объектам Чаунлага
Специалисты музея уже разработали экскурсионные маршруты для желающих ознакомиться с недавней историей территории, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на ГТРК «Чукотка».
В воскресенье, 30 октября, в России почтят память жертв политических репрессий. На Чукотке исправительно-трудовая система распространялась на несколько территорий, в том числе занимаемую ныне городским округом Певек. В Чаунском краеведческом музее к памятной дате готовят целый цикл встреч, бесед и лекций.
«Когда наш музей создавался как народный, концепция его была такова: это музей социалистических преобразований на Чукотке. В итоге концепция изменилась прямо до противоположной. Мы видим социалистические преобразования не только в хорошем, но и в траурном виде. Но это часть нашей истории, часть нашей жизни. О ней надо говорить», - отмечает директор Чаунского краеведческого музея Валерия Швец-Шуст.
В Чаунском музее с радостью восприняли появление концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Она была обнародована в августе минувшего года. И то, над чем здесь трудились много лет, вновь было подкреплено санкцией сверху. Процесс свертывания исправительно-трудовых лагерей и восстановления в правах заключенных начался еще в 1953-м году. И Чаунлаг был одним из первых спешно закрытых. Только в его подразделениях могло находиться за раз около одиннадцати тысяч человек. И до сих пор неизвестно, сколько человек здесь погибло. Тем важнее сберечь это хранящее неповторимый ореол напоминание о многих людях, след которых навсегда потерян.
«Объекты исторического наследия есть, но они нигде не закреплены. Есть проблема музеефикации, проблема внесения их в реестр объектов наследия. Сотрудники нашего музея разработали маршрут экскурсий к местам лагерей. То есть эта работа делается, и она может быть востребована», - считает госпожа Швец-Шуст.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Чаунский краеведческий музей надеется включить остатки зданий Чаунлага в число объектов культурного наследия. Специалисты музея уже разработали экскурсионные маршруты для желающих ознакомиться с недавней историей территории, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на ГТРК «Чукотка».
В воскресенье, 30 октября, в России почтят память жертв политических репрессий. На Чукотке исправительно-трудовая система распространялась на несколько территорий, в том числе занимаемую ныне городским округом Певек. В Чаунском краеведческом музее к памятной дате готовят целый цикл встреч, бесед и лекций.
«Когда наш музей создавался как народный, концепция его была такова: это музей социалистических преобразований на Чукотке. В итоге концепция изменилась прямо до противоположной. Мы видим социалистические преобразования не только в хорошем, но и в траурном виде. Но это часть нашей истории, часть нашей жизни. О ней надо говорить», - отмечает директор Чаунского краеведческого музея Валерия Швец-Шуст.
В Чаунском музее с радостью восприняли появление концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Она была обнародована в августе минувшего года. И то, над чем здесь трудились много лет, вновь было подкреплено санкцией сверху. Процесс свертывания исправительно-трудовых лагерей и восстановления в правах заключенных начался еще в 1953-м году. И Чаунлаг был одним из первых спешно закрытых. Только в его подразделениях могло находиться за раз около одиннадцати тысяч человек. И до сих пор неизвестно, сколько человек здесь погибло. Тем важнее сберечь это хранящее неповторимый ореол напоминание о многих людях, след которых навсегда потерян.
«Объекты исторического наследия есть, но они нигде не закреплены. Есть проблема музеефикации, проблема внесения их в реестр объектов наследия. Сотрудники нашего музея разработали маршрут экскурсий к местам лагерей. То есть эта работа делается, и она может быть востребована», - считает госпожа Швец-Шуст.- Все подробности: http://prochukotku.ru/news/main/20161027/1518.html#sthash.FuJynXD7.dpuf
Чаунский краеведческий музей надеется включить остатки зданий Чаунлага в число объектов культурного наследия. Специалисты музея уже разработали экскурсионные маршруты для желающих ознакомиться с недавней историей территории, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на ГТРК «Чукотка».
В воскресенье, 30 октября, в России почтят память жертв политических репрессий. На Чукотке исправительно-трудовая система распространялась на несколько территорий, в том числе занимаемую ныне городским округом Певек. В Чаунском краеведческом музее к памятной дате готовят целый цикл встреч, бесед и лекций.
«Когда наш музей создавался как народный, концепция его была такова: это музей социалистических преобразований на Чукотке. В итоге концепция изменилась прямо до противоположной. Мы видим социалистические преобразования не только в хорошем, но и в траурном виде. Но это часть нашей истории, часть нашей жизни. О ней надо говорить», - отмечает директор Чаунского краеведческого музея Валерия Швец-Шуст.
В Чаунском музее с радостью восприняли появление концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Она была обнародована в августе минувшего года. И то, над чем здесь трудились много лет, вновь было подкреплено санкцией сверху. Процесс свертывания исправительно-трудовых лагерей и восстановления в правах заключенных начался еще в 1953-м году. И Чаунлаг был одним из первых спешно закрытых. Только в его подразделениях могло находиться за раз около одиннадцати тысяч человек. И до сих пор неизвестно, сколько человек здесь погибло. Тем важнее сберечь это хранящее неповторимый ореол напоминание о многих людях, след которых навсегда потерян.
«Объекты исторического наследия есть, но они нигде не закреплены. Есть проблема музеефикации, проблема внесения их в реестр объектов наследия. Сотрудники нашего музея разработали маршрут экскурсий к местам лагерей. То есть эта работа делается, и она может быть востребована», - считает госпожа Швец-Шуст.- Все подробности: http://prochukotku.ru/news/main/20161027/1518.html#sthash.FuJynXD7.dpuf
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