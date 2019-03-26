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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Марта, 15:44 |
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Сбербанк поддержал первый межрегиональный форум на Чукотке
26-28 марта территория Чукотки стала крупнейшей бизнес-площадкой Дальнего Востока: здесь собрались представители институтов развития и поддержки предпринимательства РФ и региона, а также Фонда развития Чукотки, органы власти, представители малого и среднего бизнеса, активная молодежь, создатели стартапов, руководители компаний-инвесторов, коммерческих организаций.
В рамках деловой программы форума функционировали экспертные площадки. Три ключевых блока затронули темы развития цифровизации, открытых возможностей для бизнеса и сферы туризма. В особенности, фокус внимания участников был направлен на взаимодействие крупных инвесторов и малого бизнеса на территории Чукотки, а также укрепление позиций молодых предпринимателей.
«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Крайнего Севера, предоставление банковских сервисов бизнесу для повышения эффективности и конкурентоспособности – ключевые направления работы Сбербанка на Чукотке. Услуги и продукты банка востребованы среди предпринимателей, и мы ежегодно расширяем горизонты сотрудничества с нашим бизнес-сообществом. Только за прошлый год объем финансовой поддержки малого бизнеса составил 749 миллионов рублей», - подчеркнул управляющий Чукотским отделением ПАО Сбербанк Александр Семериков.
Стоит отметить, что ПАО Сбербанк совместно с Фондом развития Чукотки ведет активную работу, которая способствует созданию комфортной среды для развития предпринимательства на территории Чукотского Автономного округа. Так, в июне 2017 года было заключено соглашение о предоставлении поручительств по кредитным договорам и предоставлении банковской гарантии. Фондом развития Чукотки уже выдано 12 поручительств, 6 из которых – в рамках соглашения с ПАО Сбербанк.
По итогам работы форума были выработаны стратегические решения, программы, предложения по совершенствованию мер государственной поддержки, которые стали новым импульсом для развития экономики региона.
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