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Суббота| 28 Апреля, 16:23 |
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Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на добычу 10 китов в год
В них не учитываются загарпуненные, но потерянные животные и киты с «медицинским запахом». Поэтому Чукотка намерена добиваться разрешения увеличения квоты на 10 китов в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского АО.
Сегодня помощник заместителя Губернатора по науке и природопользованию Денис Литовка выступит с докладом на заседании экологической подгруппы научной группы МКК. Он расскажет о том, какие на Чукотке ведутся исследования по морским млекопитающим.
- Для коренных жителей Арктики сейчас не существует альтернативы охоте на морских млекопитающих. Мы продолжим проводить периодические и критически важные для здоровья людей исследования добываемых китов, моржей и тюленей на Чукотке. Также будут продолжены исследования гормонов, так как это является очень эффективным инструментом, позволяющим характеризовать внутренние особенности китов, моржей и тюленей, - отметил Денис Литовка.
Исследования будут продолжены при материально-технической и финансовой поддержке Губернатора Чукотки Романа Копина и Департамента сельскохозяйственной и промышленной политики ЧАО.
Напомним, в соответствии с решением ежегодной сессии МКК, для России и США установлены совместные блок-квоты на аборигенный промысел серого и гренландского китов. Российская ежегодная часть составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов, доставленных на берег. Сессия МКК, где распределят очередные квоты, состоится в сентябре этого года в Бразилии.
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