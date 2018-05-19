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28 Мая 2018, 09:20 | Регион сегодня

В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок

Первая в мире плавучая атомная электростанция прибыла в Мурманск, где блок будет загружен ядерным топливом.

Об этом рассказал президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов в ходе панельной сессии «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста» в рамках ПМЭФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Наши судостроительные задачи не ограничиваются только ледоколами. Для Северного морского пути мы создали первый в мире плавучий энергоблок. Сейчас он встал в Мурманске на загрузку ядерного топлива, в ближайшее время будет реализован физпуск, а далее начнутся испытания по выработке тепла и электричества. Мы надеемся, что в 2019 году он встанет на постоянное базирование в Певеке, давая 70 МВАтт электроэнергии и тепла региону взамен выбывающей Билибинской АЭС», - заявил Алексей Рахманов.

По его мнению, еще одна задача, которая стоит сегодня перед судостроительными компаниями - создание инфраструктуры для СМП. В числе необходимых объектов – плавучие сооружения для обслуживания и спасения судов.  

«Никто пока не знает точно, но мы должны быть готовы к тому, что гибкая береговая линия должна быть обеспечена скорее всего и бункеровочными мощностями и возможностью по обслуживанию и спасению. В этом вопросе мы разрабатываем несколько проектов, которые могли бы помочь обеспечить безопасность и круглогодичность СМП. Мы обладаем уникальным опытом – никто в мире столько по северным морям не ходил. Поэтому эта задача для всех и для нашей корпорации и для строящегося в Приморье завода «Звезда», - отметил президент «Объединенной судостроительной корпорации».  

О необходимости создания инфраструктуры говорил и заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Денис Храмов. По его мнению, государство должно развивать инфраструктуру, которая позволит коммерчески выгодно в течение всего года использовать СМП.

«Сейчас идет работа по строительству ледоколов. Если будет обеспечена качественная проводка мы не только вывезем собственный груз, но и сможем перехватить часть того объема товаров, которые идут в Европу через юг. В прошлом году российские компании, работающие в арктическом регионе, обеспечили транзит свыше 10 млн тонн нефти», - рассказал он.

Напомним, Владимир Путин объявил Северный морской путь ключом к развитию Дальнего Востока. И поставил задачу достичь объема транзита грузов до 80 тонн к 2025 году.  

«Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией. Обратите внимание, в советское время активнее использовали, чем мы в предыдущее. Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений», - заявил Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федерального Собранию.

Фото: фотобанк ПМЭФ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ПМЭФ  Чукотка 


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