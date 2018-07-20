|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Августа, 19:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Авиакомпания "Якутия" открыла новый регулярный авиарейс Якутск – Анадырь – Якутск
Направление входит в актуализированный перечень маршрутов, субсидируемых в 2015 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242. Стоимость билета эконом-класса в одну сторону составляет 7 800 рублей для любой категории граждан, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Чукотского АО.
Как рассказал начальник отдела транспорта и связи Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО Игорь Бондаренко, рейс предусматривает промежуточную посадку в Магадане, с которым авиасообщение из Анадыря также включено в актуализированный перечень. Билет до столицы Колымы теперь обходится жителям Чукотки в 7 800 рублей. Доступны по сниженному тарифу 9 и 19 билетов до Магадана и Якутска соответственно.
Игорь Бондаренко пояснил, что количество субсидированных мест на каждый рейс ограничено. Лимит высчитывается исходя из типа воздушного судна, расстояния, которое оно преодолевает, количество кресел и ряда других факторов. В среднем на каждый перелёт приходится по 50 билетов по спецтарифу.
Напомним, что в актуализированный перечень субсидируемых Правительством РФ маршрутов также вошло направление Хабаровск – Анадырь – Хабаровск. Кампания стартовала с 1 июля. Перевозки выполняет авиакомпания «Якутия» раз в неделю по средам. На каждом рейсе предусмотрено до 50 субсидированных мест стоимостью 7 800 рублей. Однако, по словам Игоря Бондаренко, практически все билеты по спецтарифу распроданы до середины сентября включительно.
Как отметила пресс-служба Чукотского АО, вопросы доступности для населения транспортных услуг и снижения тарифов на пассажирские авиаперевозки лично курирует губернатор Чукотки Роман Копин. На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в начале июня, он назвал эту тему одной из самых серьёзных в развитии округа.
- Резидент ТОР "Беринговский" начал добычу золота
- Новая взлётно-посадочная площадка в Анадыре позволит увеличить число авиарейсов
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Чукотку согреют солнечной энергетикой
- На Чукотке резидент ТОР "Беринговский" запустил производство детского питания
- Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки получит 3 млн рублей
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Общий объем инвестиций компании Aggreko на Чукотке составит более 6 млрд рублей
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Резидент ТОР "Беринговский" снабжает Чукотку свежими овощами, зеленью и ягодами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.