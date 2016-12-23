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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Чукотке якорные резиденты ТОРа "Беринговский" рассказали о его экономических преференциях
«Статус резидента ТОР позволит уменьшить сроки окупаемости на три года», - сообщил представитель австралийской угледобывающей компании Tigers Realm Coal Ltd Денис Курочкин.
Под ее эгидой работают две компании - «Берингпромуголь» и ООО «Порт Угольный». Первая занимается разработкой крупного месторождения коксующегося угля «Фандюшкинское поле». Первые экспортные поставки она планирует начать в июне 2017 года. В свою очередь ООО «Порт Угольный» занимается техническим перевооружением морского порта Беринговский, чтобы обеспечить экспорт угля в период летней навигации, пишет ИА «Чукотка».
Компания «Канчалано-Амгуэмская площадь» инвестирует более 2,5 млрд в подготовку к промышленной эксплуатации золото-серебряного месторождения «Жильное». Как утверждает гендиректор Сергей Шумилов, «без статуса резидента ТОР этот проект был бы низкодоходным».
Напомним, что по десяти реализованным направлениям в ТОРе уже имеется 11,6 млрд инвестиций. Еще две заявки в ближайшее время дадут более трех миллиардов рублей. В будущем году прирост составит еще 60%.
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