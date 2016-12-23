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Первые полигоны по утилизации твердых бытовых отходов появятся на западной и восточной Чукотке
Об этом по итогам Госсовета по вопросам сохранения экологии России при президенте РФ заявил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации.
С 2017 года правительство региона запускает комплекс мероприятий по строительству и обустройству во всех районах округа специальных полигонов для захоронения и дальнейшей ликвидации коммунальных отходов.
«Ежегодно Чукотка занимает лидирующие позиции в рейтингах экологической безопасности. И мы уделяем большое внимание сохранению нашего природного богатства. Все крупные предприятия региона на высоком уровне проходят установленные законом проверки безопасности, в том числе экологической. Теперь правительство Чукотки запускает новый проект по строительству полигонов для коммунальных отходов. В перспективе ими должны быть обеспечены все населенные пункты», – подчеркнул Роман Копин.
Строительство полигонов будет вестись в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы». На эти цели планируется направить порядка 4,8 млрд. Добавим, что один из резидентов ТОРа «Беринговский» планирует построить в Анадыре передовой завод по переработке бытовых отходов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Первые полигоны по утилизации ТБО на Чукотке появятся в Угольных Копях, а также селах Провиденского городского округа и городского округа Певек. Об этом по итогам Госсовета по вопросам сохранения экологии России при президенте РФ заявил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации.
С 2017 года правительство региона запускает комплекс мероприятий по строительству и обустройству во всех районах округа специальных полигонов для захоронения и дальнейшей ликвидации коммунальных отходов.
«Ежегодно Чукотка занимает лидирующие позиции в рейтингах экологической безопасности. И мы уделяем большое внимание сохранению нашего природного богатства. Все крупные предприятия региона на высоком уровне проходят установленные законом проверки безопасности, в том числе экологической. Теперь правительство Чукотки запускает новый проект по строительству полигонов для коммунальных отходов. В перспективе ими должны быть обеспечены все населенные пункты», – подчеркнул Роман Копин.
Строительство полигонов будет вестись в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы». На эти цели планируется направить порядка 4,8 млрд. Добавим, что один из резидентов ТОРа «Беринговский» планирует построить в Анадыре передовой завод по переработке бытовых отходов.- Все подробности: http://www.prochukotku.ru/news/main/20161229/2046.html#sthash.qcXU1c0W.dpuf
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