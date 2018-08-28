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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 07:06 |
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III Межрегиональную конференцию "Северо-Восток: Территория развития 2018" посвятили развитию горнодобывающей промышленности
Конференция была посвящена вопросу интенсификации экономического развития Северо-Востока России через развитие горнодобывающей промышленности. Инициаторами конференции являются Правительство Чукотского АО, Правительство Магаданской области, Правительство Республики Саха (Якутия), ООО «Институт геотехнологий» и организационный комитет «МАЙНЕКС Дальний Восток».
Мероприятие посетили крупные российские и зарубежные добывающие компании, представители федеральных органов, общественных организаций и институтов развития Дальнего Востока.
По традиции, мероприятие завершилось открытой пресс-конференцией, в которой приняли участие губернатор Чукотского АО Р.В.Копин, губернатор Магаданской области В.П.Печеный, и Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Якутии М.А.Осипов.
Итоги конференции прокомментировал Исполнительный директор «Института геотехнологий» Дмитрий Агапитов - «Конференция стала уже регулярным ежегодным мероприятием в календаре уже трёх регионов Дальнего Востока России, российских и зарубежных горнорудных, сервисных и консалтинговых компаний. В этом году на конференции работали более 260 участников, в том числе, помимо руководителей регионов и членов региональных Правительств, присутствовали члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной думы Российской Федерации, руководители и специалисты Роснедра, представители научно-экспертного сообщества, государственные и частные компании, более двух десятков медийных структур. Надеемся, что основная цель мероприятия – привлечение, в очередной раз, внимания к вопросам необходимости улучшения условий инвестиционного климата в горнодобывающую промышленность Дальнего Востока и высокая рентабельность инвестирования в этот сектор российской экономики – достигнута.»
Подробности читайте на сайте: www.chukotkaconf.ru
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