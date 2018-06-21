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30 Ноября 2012, 17:44 | Регион сегодня

План завоза нефтепродуктов и твердого топлива на территорию Чукотки выполнен в полном объеме.

По предварительным данным, общий грузооборот пяти морских портов Чукотки в навигацию текущего года снизился по сравнению с аналогичным показателем 2011 года на 0,4 процента, составив 676,3 тысяч тонн.

За 145 суток стартовавшей в июне и завершившейся в начале ноября навигации - 2012 в морпорты г.Анадырь, г.Певек, п.Провидения, п.Беринговский и с.Эгвекинот было совершено 296 судозаходов.

Как сообщил исполняющий обязанности капитана морского порта Анадырь Владимир Федоров, в целом навигация прошла успешно, план завоза социально значимых грузов выполнен. Объем общего грузооборота сохранился почти на уровне прошлого года: в 2011 году было обработано 679,1 тыс. тонн груза. В полном объеме выполнен план завоза нефтепродуктов и твердого топлива на территорию Чукотки.

- Открыли навигацию в округе теплоходы "Герой" и "Пионер Корсакова". Крайнее судно навигации покинуло провиденский порт 16 ноября, это также был теплоход "Герой". Общий объем завезенного продовольственного груза в навигационный период текущего года составил 12,5 тысяч тонн, горюче-смазочных материалов (дизтопливо, авиационный керосин, бензин, масла) - 141,5 тысяч тонн, угля - 364,8 тысяч тонн, - уточняет Владимир Федоров. - Остальной объем морских перевозок пришелся на генгруз.

Морская транспортная схема Чукотки включает 5 морских портов, расположенных в  Анадыре, Певеке, Беринговском, Провидения и Эгвекиноте. Основная цель морских портов – обработка и перевалка грузов для прибрежных национальных сел и населенных пунктов, расположенных в верховьях рек, а также отгрузка твердого топлива и иного груза предназначенного для отправки за пределы Чукотского автономного округа. В период короткой северной навигации продолжительностью 4–6 месяцев через морпорты на Чукотку завозится годовой запас топлива, продуктов питания, стройматериалов, а также других материально-технических ресурсов.

Обычные навигационные периоды составляют: в Певеке – июль-октябрь, в Провидения – май-декабрь, в Эгвекиноте, Беринговском и Анадыре – июнь-ноябрь.

Кроме дальневосточного направления, доставка грузов в арктическую часть Чукотского АО в навигацию 2012 года осуществлялась Северным морским путем. Поставки нефтепродуктов по маршруту Мурманск-Певек в период завершившейся навигации осуществлялись танкерами-"тринадцатитысячниками" ледового класса Мурманского морского пароходства «Варзуга» и «Индига». В схеме поставки нефтепродуктов по Севморпути впервые использовались накопитель-"стотысячник" "Натали" и танкер "Хатанга" грузоподъемностью 20 тысяч т. Всего по Северному морскому пути в округ доставлено 81 тысяча тонн ГСМ, что составило 75% от всего объема нефтепродуктов транспортированного в этом году, сообщает Портал государственных органов Чукотского автономного округа.

 

Теги: морпорты  навигация 


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