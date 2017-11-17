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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Ноября, 19:43 |
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Чукотка накормит икрой и колбасой из оленины участников "Дней Дальнего Востока" в Москве
Чукотский автономный округ примет участие в Дальневосточной ярмарке, которая состоится в рамках «Дней Дальнего Востока» с 8 по 16 декабря в московском «Экспоцентре», сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Посетители познакомятся с кухней, культурой и народным промыслом Дальнего Востока. Гостям мероприятия будет предложена лососевая икра, рыба копченая и соленая в вакуумной упаковке, копченые и полукопченые колбасы из олененины, тушенка и готовое мясо оленины. Продукция производства компаний «Чукотрыбпромхоз», комбинат «Полярный» и «Чукотская оптовая торговля».
В рамках культурной части будут представлены танцы народов Севера. Для гостей ярмарки выступят ансамбль «Северное сияние», коллектив которого состоит из студентов Чукотки в Москве, а также ансамбль «Кочевники». Знаменитая «Уэленская косторезная мастерская» и Музейный центр «Наследие Чукотки» привезут на ярмарку сувенирную продукцию, - посетителям будут представлены изделия декоративно-художественных промыслов Чукотки из клыка моржа, а также меха оленя и морского зверя.
Деловая программа «Дней Дальнего Востока» намечена на 14-16 декабря. Для представителей бизнес-сообщества будут представлены главные достижения в области социально-экономического развития макрорегиона. Также в ходе презентаций можно будет узнать о возможностях получения жилья или создания собственного бизнеса на льготных условиях.
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