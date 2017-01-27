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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Февраля, 03:46 |
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Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю
Первым шагом в этом направлении стало открытие воздушного сообщения со столицей Приморского края. Первый рейс по маршруту «Владивосток -Комсомольск-на-Амуре» авиакомпания «Аврора» запланирован на 3 марта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Полеты будут выполняться на самолете Bombardier Dash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам губернатора Хабаровского края, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Правительство края также решает вопрос открытия рейса «Комсомольск-Южно-Сахалинск».
«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении – для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолеты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста и развитие его транспортной доступности наш основной приоритет», - сказал Вячеслав Шпорт.
Сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». По поручению губернатора Хабаровского края с учетом пожеланий бизнес-сообщества, полеты организованы по более удобному расписанию.
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