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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Февраля, 03:46 |
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Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году
Об этом он сообщил представителям региональных СМИ на пресс-конференции.
По сравнению с 2015 годом портфель ипотечных кредитов в 2016 году вырос на 12% и превысил 3 млрд рублей. На 30 % возросло количество выданной ипотеки.
В прошлом году наблюдался рост и в целом по кредитованию физлиц в ВТБ24: прирост в этом сегменте финансовой деятельности составил более 150 млрд рублей.
Говоря об эффективности работы филиала, его руководитель назвал ряд цифр. Так, например, более чем на полтора миллиарда вырос портфель кредитов малому бизнесу. На 17,5 % по сравнению с 2015 годом увеличилось потребительское кредитование, при этом объем выданных кредитов по итогам года составил 11,3 млрд рублей. В целом совокупный кредитный портфель Хабаровского филиала ВТБ24 достиг почти 25 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 13,5%. Объем привлеченных средств населения по итогам 2016 года вырос на 2,2 млрд рублей и составил 29,7 млрд.
Как отметил спикер, выполнена одна из ключевых задач 2016-го, которая остается актуальной и в текущем году, – наращивание портфеля зарплатных клиентов. Сегодня число «зарплатных» клиентов ВТБ24 в Хабаровском крае и Еврейской автономной области составляет порядка 90 тысяч - каждый пятый работающий в этих регионах.
ВТБ24 планирует в текущем году еще активнее «внедряться» в отдаленные от краевой столицы города и райцентры.
«В рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского края, подписанного в ноябре 2016 года, ВТБ24 обеспечивает доступность банковских услуг для жителей отдаленных районов. Не так давно установлены дополнительные банкоматы в Амурске, поселках Селихино, Хор и Эльбан», - прокомментировал Владимир Селиванов.
В 2017 году сеть банкоматов ВТБ24 в Хабаровском крае увеличится еще более чем на 50 устройств.
Управляющий также отметил, что в банке прорабатываются возможные преференции для резидентов ТОСЭР.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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