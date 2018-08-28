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01 Марта 2016, 17:32 | Регион сегодня

Японские инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края выступил на форуме "Торгово-промышленный диалог "Россия – Япония". Вячеслав Шпорт рассказал о том, как развивается сотрудничество Хабаровского края и Японии, а также представил направления для расширения двусторонних связей.

1 марта в Токио открылся форум «Торгово-промышленный диалог «Россия – Япония». В рамках сессии «Совместные проекты между Россией и Японией: новые возможности и перспективы» выступил губернатор Хабаровского края, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу губернатора и Правительства Хабаровского края.

Глава региона подчеркнул, что страна входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края наряду с Китаем и Республикой Корея. В то же время доля японских инвестиций пока невелика. В регионе работает 35 компаний с японским капиталом, что составляет всего 3,5 процента от общего количества предприятий с иностранными инвестициями. В связи с этим власти края сконцентрировали усилия на привлечение вложений в экономику из-за рубежа.

«Это уже стало приносить конкретные результаты. В прошлом году стартовал уникальный для Дальнего Востока совместный проект - строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей с участием японской корпорации «JGC» в индустриальном парке «Авангард». Уже завершено строительство первой очереди проекта, в марте-апреле этого года первый урожай поступит в торговые сети Хабаровска», - отметил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также сообщил, что в скором времени в крае будет реализован еще один проект в сфере сельского хозяйства с применением японских технологий. Местные бизнесмены в партнерстве с японской компанией «Мираи» строят тепличный комплекс в Хабаровске. Здесь будут выращивать до 47 наименований зелени и овощей.

«Считаю, что список успешных историй сотрудничества края с Японией должен быть длинней. В ближайшей перспективе мы должны прийти к формированию новых прочных технологических и индустриальных альянсов. Мы предлагаем инвесторам изучить проекты по созданию совместных рыбоперерабатывающих производств, новых деревоперерабатывающих предприятий, логистических центров», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Губернатор рассказал о преференциях, предоставляемых в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, которые созданы в крае. Кроме того, глава региона пригласил японских бизнесменов на деловые переговоры, которые пройдут 2 марта в ходе презентации Хабаровского края. Со своими бизнес-предложениями в Токио приехали 25 компаний из региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".  

Теги: инвесторы  Япония 


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