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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 01 Марта, 19:22 |
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С 1 марта розничный бизнес банка ВТБ и ВТБ24 снижают ставки по ипотеке
Кроме того, ВТБ24 увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (до 2,150 млн рублей). В рамках программы на покупку залоговых объектов жилой недвижимости банка процентная ставка снижается на 1,3 п.п. - до 10,6% годовых, сообщает пресс-служба банка на странице ВТБ в Facebook.
Предложение актуально во всех регионах присутствия розничного бизнеса банка ВТБ и ВТБ24. В рамках программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты.
В 2016 году группа ВТБ стала абсолютным лидером по приросту рыночной доли по выдаче ипотечных кредитов. По итогам декабря доля ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ превысила 25% на рынке, т.е. каждый четвертый ипотечный кредит был выдан группой ВТБ.
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