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Россия признана второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире
В преддверии Всемирного дня дикой природы партнерство CA|TS, сосредоточив внимание на больших кошках планеты, подготовило отчет об эффективности управления ООПТ по стандартам сертификации тигриных местообитаний. По оценке экспертов, на фоне полученных тревожных данных, Россия успешно выполняет взятые на себя обязательства по сохранению амурского тигра и является надежным домом для редкого хищника.
По результатам масштабного исследования, охватывающего более 100 тигриных местообитаний в Азии, только 13% ООПТ соответствуют мировым стандартам управления, причем у 85% обследованных территорий не хватает достаточного количества сотрудников для обеспечения эффективной охраны. По мнению авторов отчета, более трети охраняемых территорий в мире рискуют лишиться тигров.
«Многие охраняемые территории катастрофически недоукомплектованы. В среднем жилом квартале в азиатском городе охранников больше, чем инспекторов во многих ООПТ. Необходимо в срочном порядке найти финансирование, особенно в Юго-Восточной Азии, для обеспечения гарантии того, чтобы тигры могли восстановиться в этих районах», — сказал Майкл Бальтцер, руководитель Тигриной инициативы WWF Tigers Alive.
Новое исследование инициировано партнерством CA|TS — программой сертификации тигриных местообитаний, специально разработанных с учетом интересов тигра, — представленным Всемирным фондом дикой природы (WWF) и десятью другими ведущими природоохранными организациями, а также правительствами стран, в которых обитают тигры.
На фоне этих тревожных данных Россия, на территории которой успешно сохраняются 13% мировой популяции тигра, выглядит более чем достойно. Россия считается второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире.
Численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15 % и составляет порядка 540 особей. Ареал этого редкого хищника охватывает не только Приморский и Хабаровский края — тигр возвращается в свои исторические места обитания в Еврейской автономной области, все увереннее чувствует себя на левобережье Амура и все чаще встречается на северо-востоке Хабаровского края.
«Международная оценка деятельности российских ООПТ подтверждает, что мы и наши партнеры реализуем стратегию по сохранению амурского тигра правильно. Опыт деятельности других стран по сохранению тигра, помогает нам избегать ошибок, которые мы могли бы допустить в будущем. Юг Дальнего Востока России достаточно активно развивается, увеличивается туристический поток, будет увеличиваться и население. Страны Юго–Восточной Азии уже через это прошли, и мы уверенны, что их опыт пригодится нам в будущем», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр», председатель национального комитета CA|TS в России, к.б.н. Сергей Арамилев.
В 2015 году Сихотэ-Алинский заповедник стал первой в России и второй в мире, после нацпарка «Читван»(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS. Эта ООПТ в ареале амурского тигра обладает уникальным природным богатством и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сихотэ-Алинский заповедник не зря считается самым «тигриным» в России. Именно отсюда в послевоенные годы, когда общая численность хищника на Дальнем Востоке была не более 50 особей, тигры начали расселяться по территории Приморского края. Наивысшее признание от мировой общественности — сертификат CA|TS за усилия по сохранению тигра — Сихотэ-Алинский заповедник, один старейших на Дальнем Востоке, получил в год своего 80-летия. Аккредитация CA|TS является важным инструментом, который помогает улучшить систему управления и делиться имеющимися методами и подходами с другими охраняемыми территориями, где обитают тигры.
«Для обеспечения успешного процесса сертификации в России, Амурский филиал WWF России активно поддерживает деятельность национального комитета CA|TS, — говорит старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, к.б.н. Алексей Костыря. — В рамках этих задач WWF будет оказывать помощь Лазовскому заповеднику, национальным паркам «Земля леопарда», «Анюйский», «Зов Тигра» и «Бикин» в подготовке документов, необходимых для регистрации этих ООПТ в качестве кандидатов на сертификацию CA|TS. Предварительная оценка показывает, что в дополнение к уже сертифицированному Сихотэ-Алинскому заповеднику минимум шесть ООПТ в России могут соответствовать критериям CA|TS».
В рамках выполнения «Стратегии сохранения амурского тигра в России», утвержденной в 2010 году и рассчитанной до 2022 года, совместными усилиями удалось расширить «жизненное» пространство краснокнижного подвида. В Приморском крае были созданы национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», а также Среднеуссурийский заказник. В Хабаровском крае в конце 2017 года к «тигриным» ООПТ добавился региональный заказник «Шаман-Яй» на нижнем Амуре и экологический коридор «Симминский» на юге края.
Ещё одной ООПТ, необходимой для сохранения редкого хищника, станет Помпеевский национальный парк в Еврейской автономной области. На территории ЕАО группировка тигров за последние 5 лет была восстановлена практически с нуля за счет реинтродуцированных особей и составляет сейчас порядка 13-15 тигров.
Высокая оценка экспертами CA|TS усилий России по сохранению популяции амурского тигра подтверждает: Россия выбрала правильный путь и выполняет свои международные обязательства.
Работа по сохранению тигра на Дальнем Востоке России осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
На фото: Амурский тигр в Приморье. Автор - Василий Солкин, WWF России.
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