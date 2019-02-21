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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 02 Марта, 02:32 |
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Резидент СПВ открыл во Владивостоке автосервисный и складской комплексы
Проект, дополняющий инфраструктуру города, резидент свободного порта Владивосток реализовал по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Объем инвестиций составил 6 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новое здание, площади которого предназначены для организации станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и складских помещений, построено в производственно-торговой зоне Владивостока, где наблюдается стабильно высокий спрос на данный вид услуг. Прилегание основного здания к дороге и удобная парковка рассчитаны как на автовладельцев, так и клиентов складского комплекса.
Доступный уровень цен для арендаторов резидент СПВ обеспечил за счет получаемых льгот и преференций.
По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1127. Общая сумма инвестиций заявленных проектов превышает 600 млрд рублей, их реализация позволит создать 61,3 тысячи рабочих мест. Отметим, что 101 проект уже запущен, а резиденты СПВ вложили в экономику Дальневосточного федерального округа более 54 млрд рублей и создав 6658 рабочих мест.
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