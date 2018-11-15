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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Соглашение о создании Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке будет подписано в июле
Заместитель Премьера Госсовета КНР Ван Ян высоко оценил идею создания Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке, который совместно планируют создать Минвостокразвития России и Государственный комитет по развитию и реформе Китая. Об этом вице-премьер Госсовета КНР заявил в ходе переговоров с вице-премьером - полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым, прошедших накануне в Пекине.
«Наше инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке находится на начальном этапе. Для наших китайских предприятий весьма полезной будет информационная и политическая поддержка со стороны правительств наших стран», - заявил господин Ван Ян.
Юрий Трутнев отметил, что «центр будет сопровождать проекты с участием китайских компаний на Дальнем Востоке на всех стадиях бизнеса».
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пояснил, что с российской стороны учредителем Центра выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, со стороны КНР – Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом, сообщили журнаул "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
"Совместно с Госкомитетом по развитию и реформе Китая мы согласовали создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое окно для работы с китайским бизнесом. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество поступающих инвестиций", - прокомментировал Александр Галушка, Министр РФ по развитию Дальнего Востока.
Соответствующее соглашение о создании центра будет подписано уже в июле в Москве.
Сегодня в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется 26 инвестиционных проектов с участием капитала из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 2,9 млрд долларов США и созданием 6 тыс. новых рабочих мест. Сферы деятельности самые разные – от переработки нефти до жилищного строительства, от переработки сои и молочного производства до туризма, разработки золоторудного месторождения до строительства холодильного комплекса.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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