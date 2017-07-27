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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Площадь "зон нельзя" для дальневосточных гектаров сократят на 20%
Поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» откроют для участия в программе дополнительно более 120 миллионов га. По оценкам специалистов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, площадь «зон нельзя» в ДФО сократится на 20%.
«Будет открыто 17% ранее закрытых территорий Роснедров - более 12,6 миллионов гектаров, около 60% ранее закрытых территорий защитных лесов, а также около 57 миллионов гектаров охотугодий, порядка 63%. Однако площадь последней категории земель станет окончательно известна к 1 октября, когда в субъектах будут приняты региональные законодательные акты. Предварительно, в общей сложности площадь «зон нельзя» в Дальневосточном федеральном округе сократится на 20%», - отметил заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.
Самые значительные изменения ожидают Чукотский автономный округ, там площадь закрытых территорий должна сократиться почти в 10 раз. Почти в три раза увеличится площадь земель для участия в программе в Еврейской автономной области, почти в два раза – в Камчатском крае, добавил Денис Кузин.
Напомним, Президент России Владимир Путин одобрил расширение территорий под программу «Дальневосточный гектар». Поправки в закон направлены на то, чтобы дать возможность гражданам более широкого выбора земель, в которых можно взять участок для реализации своих прав на «дальневосточный гектар».
«Программа «Дальневосточный гектар» востребована. Число заявок приблизилось к ста тысячам. Расширение территорий под выдачу гектаров позволит привлечь новых жителей на Дальний Восток», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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