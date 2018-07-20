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01 Сентября 2016, 16:06 | Регион сегодня

ФРДВ и LeEco Russia and Eastern Europe создадут платформу для трансграничной торговли

Фонд развития Дальнего Востока и LeEco Russia and Eastern Europe (LeRee) договорились о совместной реализации проекта по созданию новой торговой платформы LeLive.

Соглашение подписано в преддверии Восточного экономического форума.

LeLive создается как платформа полного цикла для создания, продвижения, дистрибуции и реализации конечным китайским пользователям российских товаров агропромышленного комплекса, соответствующих высоким экологическим стандартам: воды и напитков, кондитерских изделий, муки,  круп, мясных консервов, масла, меда, орехов. В том числе, продукции дальневосточных предприятий, которые уже действуют,  либо будут созданы в регионе при поддержке Фонда развития Дальнего Востока, а также в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта.

LeLive опирается на возможности уникальной вертикально интегрированной экосистемы LeEco в Китае, объединяющей онлайн платформу с ежемесячной аудиторией более 800 млн человек, контент и устройства для его просмотра, многочисленные мобильные приложения. За прошедший год было продано 10 млн. смартфонов и более 6 млн смарт-телевизоров LeEco. Le Vision Pictures входит в тройку крупнейших частных кинокомпаний Китая. LeMall – третий по трафику интернет-магазин Китая.

Проект LeLive инициирован с целью развития агропромышленного комплекса Дальнего Востока, увеличения поставок и потребления российских продовольственных товаров в КНР и укрепления добрососедских отношений между нашими странами. В следующие три года в развитие платформы планируется инвестировать более 10 млрд рублей.

Фонд развития Дальнего Востока окажет LeLive организационную и административную поддержку во взаимодействии с предприятиями агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке, организует привлечение инвестиций, а также рассмотрит другие форматы участия в проекте. «Мы рассматриваем LeLive как один из элементов новой глобальной инфраструктуры для налаживания и развития трансграничной торговли,  а также рассчитываем на синергию с другими нашими проектами», - заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. В частности, потенциальными партнерами платформы могут стать Российско-китайский фонд агропромышленного развития с целевым капиталом 10 млрд долларов, а также инициаторы проектов, получивших  поддержку по линии агрофонда, которые будут объявлены на Восточном экономическом форуме.

«Сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока является ярким примером синергии, свойственной для бизнес-модели LeEco. Наша вертикально интегрированная открытая экосистема предполагает создание перекрестных связей и «химической реакции» между различными отраслями. Именно благодаря такому взаимодействию рождаются новые ценности для потребителей и возможности для развития экономики. Платформа LeLive обеспечит доступ миллионов клиентов LeEco в Китае к высококачественной российской продукции. Взаимодействие LeRee с Фондом развития Дальнего востока и Байкальского региона даст дополнительный импульс этому проекту, позволит привлечь инвестиции и сформировать пул поставщиков качественных российских товаров», - отметил президент LeRee Виктор Сюй.

Досье "Дальневосточного капитала": АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Входит в систему государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока. В настоящее время Фонд реализует 10 инвестиционных проектов общей стоимостью более 172 млрд рублей. Планируемые инвестиции Фонда в одобренные проекты - 15,8 млрд рублей. Совокупный экономический эффект от реализации проектов: увеличение ВРП на 560 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления – 115,6 млрд рублей, более 5,7 тысяч новых рабочих мест. Всего на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн рублей инвестиций.

LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) – дочерняя компания холдинга LeEco, созданная в 2016 году для ведения бизнеса в России и Восточной Европе, а также в странах СНГ. LeRee планирует запуск основных элементов экосистемы LeEco на осень 2016 г. На ПМЭФ 2016 президент и основатель LeEco Юэтин Цзя объявил о намерении компании  инвестировать в российскую экономику от 0,5 до 1 млрд. долларов США в течение трех лет.

LeEco - глобальная технологическая компания, основанная в 2004 году. На сегодня LeEco объединяет в единую вертикально интегрированную экосистему крупнейшую в Китае интернет-видео платформу и библиотеку видео и аудио контента, спортивных и музыкальных трансляций собственную линейку смарт-устройств (смартфоны и аксессуары к ним, смарт-телевизоры, электромобили), а также многочисленные мобильные приложения и сервисы. Общая капитализация компании составляет более 50 млрд. долларов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

Теги: ВЭФ  торговля 


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