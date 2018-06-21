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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:43 |
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Филиалы Дальневосточного регионального центра СПАО "Ингосстрах" собрали 904,1 млн рублей
Объем страховой премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, составил 647,7 млн рублей (прирост 31%), в том числе сборы по личному страхованию – 35,4 млн рублей, сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 426 млн рублей (прирост 25%), страхованию ответственности – 186,3 млн рублей (прирост 93%).
Сборы по ОСАГО составили 232,3 млн рублей (прирост 36%), по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 11,1 млн рублей, по иным видам обязательного страхования – 13 млн рублей.
Филиалы Дальневосточного регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2015 года произвели выплаты на сумму 344,5 млн рублей. В том числе по добровольному личному страхованию – 19,6 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 180,9 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 36,3 млн рублей.
Выплаты по ОСАГО составили 105,1 млн рублей, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2 млн рублей. Выплаты по иным видам обязательного страхования составил 654 тыс. рублей.
«Развитие дальневосточного страхового рынка обеспечивается в первую очередь за счет роста в сегменте ОСАГО, а также страхования имущества физических лиц, - комментирует Татьяна Межуева, директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах». - Развитие рынка автокаско, подверженного ярко выраженным инфляционным процессам, идет по пути поиска новых продуктов, позволяющих снизить стоимость полиса за счет таких инструментов, как франшиза, страхование по отдельным рискам и применений технологий на основе телематики. Развитие корпоративных видов сдерживается общим снижением объемов кредитования бизнеса. В текущих условиях филиалы «Ингосстраха» на Дальнем Востоке продолжают развивать всю продуктовую линейку компании как по розничным, так и по корпоративным видам страхования. Учитывая социальную направленность, приоритет получают добровольные виды страхования, предлагаемые населению. Оптимизм корпоративному рынку также придает последовательное смещения вектора развития в сторону восточных регионов. Так, во время прошедшего в сентябре Восточного экономического форума было подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей. В связи с этим перспективы развития открываются практически у всех отраслей промышленности, транспорта, сферы услуг».
В зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы СПАО «Ингосстрах», находящиеся в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха.
Досье "Дальневосточного капитала": СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
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