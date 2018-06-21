Филиалы Дальневосточного регионального центра СПАО "Ингосстрах" собрали 904,1 млн рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 14 Июля, 00:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
13.07 |
Жителям Владивостока предложат уникальную зону отдыха "Пинарий"
13.07 |
Купить билеты онлайн на главные культурные события Владивостока стало еще проще
13.07 |
По Владивостоку пройдет Нептун и его свита
13.07 |
Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
13.07 |
Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Декабря 2015, 13:20 | Регион сегодня

Филиалы Дальневосточного регионального центра СПАО "Ингосстрах" собрали 904,1 млн рублей

Филиалы СПАО "Ингосстрах", входящие в зону ответственности Дальневосточного регионального центра, по итогам 9 месяцев 2015 года собрали 904,1 млн рублей премии, что на 31% превышает показатели аналогичного периода 2014 года.

Объем страховой премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, составил 647,7 млн рублей (прирост 31%), в том числе сборы по личному страхованию – 35,4 млн рублей, сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 426 млн рублей (прирост 25%), страхованию ответственности – 186,3 млн рублей (прирост 93%).

Сборы по ОСАГО составили 232,3 млн рублей (прирост 36%), по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 11,1 млн рублей, по иным видам обязательного страхования – 13 млн рублей.

Филиалы Дальневосточного регионального центра «Ингосстраха» за 9 месяцев 2015 года произвели выплаты на сумму 344,5 млн рублей. В том числе по добровольному личному страхованию – 19,6 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 180,9 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 36,3 млн рублей.

Выплаты по ОСАГО составили 105,1 млн рублей, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2 млн рублей. Выплаты по иным видам обязательного страхования составил 654 тыс. рублей.

«Развитие дальневосточного страхового рынка обеспечивается в первую очередь за счет роста в сегменте ОСАГО, а также страхования имущества физических лиц, - комментирует Татьяна Межуева, директор Дальневосточного регионального центра СПАО «Ингосстрах». - Развитие рынка автокаско, подверженного ярко выраженным инфляционным процессам, идет по пути поиска новых продуктов, позволяющих снизить стоимость полиса за счет таких инструментов, как франшиза, страхование по отдельным рискам и применений технологий на основе телематики. Развитие корпоративных видов сдерживается общим снижением объемов кредитования бизнеса. В текущих условиях филиалы «Ингосстраха» на Дальнем Востоке продолжают развивать всю продуктовую линейку компании как по розничным, так и по корпоративным видам страхования. Учитывая социальную направленность, приоритет получают добровольные виды страхования, предлагаемые населению. Оптимизм корпоративному рынку также придает последовательное смещения вектора развития в сторону восточных регионов. Так, во время прошедшего в сентябре Восточного экономического форума было подписано около 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей. В связи с этим перспективы развития открываются практически у всех отраслей промышленности, транспорта, сферы услуг».

В зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы СПАО «Ингосстрах», находящиеся  в  Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха.

Досье "Дальневосточного капитала": СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Ингосстрах  страхование 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика