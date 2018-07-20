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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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Проект заявки ТОР "Нефтехимический" подготовили в Приморье
Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На повестку дня были вынесены вопросы как реализации проекта самого нефтеперерабатывающего комплекса – газификация объекта, обеспечение его работников социальной инфраструктурой, так и предложение о создании территории опережающего развития «Нефтехимический» на базе предприятия.
Как подчеркнул Василий Усольцев, данный вопрос уже проработан Администрацией края.
«Заявка на включение в список ТОРов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический» на сегодняшний день подготовлена и находится на стадии согласования», – обозначил первый заместитель главы региона.
Создание ТОР «Нефтехимический» в Приморье, уверены специалисты, даст дополнительный импульс развитию экономики региона, а также созданию перерабатывающих отраслей на Дальнем Востоке. Реализация данного проекта также позволит увеличить грузооборот портов, создать десятки тысяч рабочих мест и увеличить доход бюджетов всех уровней.
«Благодаря реализации нефтехимической части проекта ВНХК вокруг комплекса сможет развиться нефтехимический кластер, где будут производиться продукты со значительной добавленной стоимостью. Быстрорастущий спрос на продукты нефтехимии в АТР открывает для России хорошие возможности в этом направлении», – отметил директор департамента промышленности Сергей Ковалев.
Предполагается, что вблизи нефтехимического кластера будут развиваться смежные отрасли – строительная, энергетическая, транспортная, производства изделий из пластмасс, сопутствующие производства. Это, в свою очередь, откроет широкие перспективы для малого и среднего бизнеса.
Напомним, проект Восточной нефтехимической компании предполагает создание комплекса с проектной мощностью переработки до 30 миллионов тонн углеводородного сырья в год.
В настоящее время на Дальнем Востоке действуют девять территорий опережающего развития: ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» в Амурской области, ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» в Республике Саха (Якутия), ТОР «Беринговский» в Чукотском автономном округе и ТОР «Камчатка» в Камчатском крае.
Создание двух ТОРов в Приморье Правительство РФ утвердило в прошлом году. Соглашения с первыми якорными резидентами территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский» были подписаны Губернатором края Владимиром Миклушевским в ходе первого Восточного экономического форума. Общая сумма инвестиций в два проекта составит около 73 миллиардов рублей.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных агропромышленных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Надеждинская» – на транспортно-логистической и промышленной отраслях производства.
Кроме того, 24 декабря 2015 года Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке утвердила третью в Приморье ТОР – «Большой Камень». Особый статус поможет создать судостроительный кластер на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).
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