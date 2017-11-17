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02 Февраля 2018, 16:53 | Регион сегодня

Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура

2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий, в бассейне Амура начинаются мероприятия, посвященные Году дальневосточного аиста. Главным его событием станут учеты этой редкой птицы во всем гнездовом ареале – в России и Китае.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 Годом дальневосточного аиста. Эту редкую красивую птицу недаром называют крылатым символом Амура — гнездится дальневосточный аист только в бассейне этой великой реки. В России он стоит гнезда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами нашей страны — в Северо-Восточном Китае. Зимует же дальневосточный аист на озерах в долине реки Янцзы в Китае.

От своего европейского собрата он отличается черным клювом, более крупными размерами. И — скрытным характером: вы не увидите гнезд дальневосточного аиста на крышах домов, эта птица стремится строить свой дом как можно дальше от человека в глухих местах на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. Основной проблемой сохранения это редкой птицы Дальнего Востока остается коренное изменение мест обитания в результате влияния человеческой деятельности. Осушение болот в Китае, пожары на территории России уничтожают деревья, на которых аисты строят гнезда, лишают его кормовой базы.

Всемирный фонд дикой природы всегда уделял внимание дальневосточному аисту, потому что этот вид — индикатор пресноводных экосистем Амурского экорегиона. Являясь конечным звеном пищевой цепи, аист реагирует на загрязнения воды и почвы, иссушение поймы, изменение климатических условий. Именно из-за массового применения ДДТ аисты исчезли в прошлом веке в Японии и Южной Корее.

«В настоящее время более 90% гнезд дальневосточного аиста находится в России, в бассейне Амура, а общая численность в мире этой редкой птицы, по экспертной оценке, составляет не более 4000 особей. Более точные данные поможет определить масштабный учет дальневосточного аиста, который пройдет на всем гнездовом ареале в Амурском экорегионе, включая север Китая и основные места зимовок на юге КНР. Последний раз в России такие работы проводились 13 лет назад, объем работ предстоит огромный, — комментирует координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н. Анна Барма, координатор учетов от WWF России — Мы начинаем учетные работы в феврале, пока болота на Амуре еще скованы льдом и возможно на снегоходах провести пионерный поиск гнезд, которые сейчас хорошо просматриваются. А весной, когда птицы уже прилетят, необходимо будет подсчитать количество гнездящихся пар и птенцов. Это будет сделано уже на автомобилях, вездеходах, квадрациклах, с использованием вертолета и беспилотников. В Год аиста будет вестись установка новых искусственны опор и укрепление старых гнезд, картирование и паспортизация гнезд, мечение аистят спутниковыми передатчиками, противопожарная обработка гнездовых деревьев. И, конечно, большое количество эколого-просветительских акций, посвященных крылатому символу Амура».

Организаторами учета и мероприятий Года дальневосточного аиста при поддержке WWF России выступают государственные, научные и общественные природоохранные структуры. Это дирекции и управления по ООПТ и охране объектов животного мира Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморском краев. Заповедники бассейна Амура — «Хинганский», «Зейский», «Норский», «Бастак», «Болоньский», «Ханкайский», объединённая дирекция заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье», а также Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Благовещенский государственный педагогический университет. Активное участие в Годе аиста принимают общественные организации — «АмурСоЭС», «Первоцвет», «Багульник», «Амуро-Уссурийский центр изучения биоразнообразия птиц», дружины охраны природы «Барс» и «Нижнеамурская экологическая инспекция».

Ярким событием Года аиста станет межрегиональный конкурс рисунков «Крылатый символ Амура», который стартует 2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий. Конкурс проводится в 2 этапа — сначала в краях и областях бассейна Амура, затем, к 1 мая, буду подведены межрегиональные итоги. А организует его вместе с WWF России Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» и дружина охраны природы «Барс».

2 февраля во всех регионах, на территории которых гнездится дальневосточный аист, пройдут разнообразные мероприятия, посвященную этой редкой птице. Так, в Хабаровском крае они состоятся во всех подведомственных заповедниках и национальных парках ФГБУ «Заповедное Приамурье». Сотрудники Анюйского нацпарка проведут игровую программу «Птицы Амура» в селах Троицкое и Арсеньево. Заповедник «Болоньский» откроет фотовыставку «Дальневосточный аист — символ Амура» и проведет игровую программу «Что вы знаете об аисте» в школах города Амурска. Мультимедийная программа «В царстве болотных угодий» пройдет в школах Комсомольска-на-Амуре. А в Хабаровске сотрудники дирекции проведут круглый стол с учителями дополнительного образования где будет принят план совместных мероприятий «аистиного» года.

В Амурской области ДОП«Барс» и «АмурСоЭС» организуют экологическую квест-игру для студентов БГПУ. Заповедник «Зейский» откроет Год аиста циклом лекций «Хранители воды» и игрой «Путешествие Болотенка».

В Биробиджане, ЕАО, по инициативе ОО «Багульник» сегодня состоится круглый стол «От Года ООПТ к Году аиста» с участием инспекторов дирекции ООПТ, управления охотнадзора, областной природоохранной прокуратуры, ДОП «Беркут» и журналистов экологического пресс-клуба «Аралия». Водно-болотные угодья станут во Всемирный день ВБУ темой мероприятия в визит-центре заповедник «Бастак», а 6 февраля заповедник откроет выставку рисунков в Центре детского творчества.

В Приморье социально-экологическая общественная организация «Первоцвет» Пожарского района 2 февраля начинает открытую экологическую акцию «Пусть всегда будет Аист!». Она продлится до середины мая и поможет создать на севере Приморья молодежные отряды «Хранителей аистиных гнезд». А во Владивостоке Год аиста Амурский филиал WWF России откроет в Приморском краевом музее им. В.К. Арсеньева премьерой документального фильма «Спасем дальневосточного аиста вместе». Первыми зрителями станут студенты Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Специально к Году дальневосточного аиста Всемирным фондом дикой природы подготовлено мобильное приложение «Птицы Амура». С его помощью можно получить интересную информацию об околоводных пернатых бассейна Амура, узнать новости и занимательные истории, а так же принять участие в «учетах» — отмечая на карте встреченную и сфотографированную вами в конкретной точке птицу.

Год аиста-2018 завершит научно-практической конференцией в Благовещенске с приглашением специалистов из России, Китая, Японии, США, Кореи и других стран.

Полный план мероприятий Года дальневосточного аиста-2018 и информацию об этой редкой птице Дальнего Востока можно посмотреть в листовке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Год дальневосточного аиста 


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