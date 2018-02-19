|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 03 Марта, 05:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.
"Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удалённые, небольшие населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников", - сообщил Владимир Путин.
Как отметил глава государства, с помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. «Это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем. Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс», - подчеркнул он.
Напомним, что в начале 2018 года начнется строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск — Крабозаводское. Ввод глубоководной магистрали в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года. Протяженность линии связи составит около 850 км, из них более 750 км пройдет по дну Охотского моря. Широкополосный доступ к интернету могут получить около 20 тысяч жителей Курильских островов. Пропускная способность линии составит 40 Гбит/с, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Строительство ПВОЛС запланировано в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы». Реализацией проекта занимается «Ростелеком», оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд рублей.
Строительство линии будет завершающим этапом в работе по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке. С 2012 года по волоконно-оптическим линиям связи были подключены все населенные пункты России с населением от 15 тысяч человек. В марте 2017 года была введена в эксплуатацию ПВОЛС протяженностью свыше 1800 км по маршруту Сахалин – Магадан – Камчатка, которая также прошла по дну Охотского моря.
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Александр Галушка начал рабочую поездку на Дальний Восток
- Россия признана второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире
- Бизнесу на Дальнем Востоке обещают кредиты под 1 процент годовых
- Минвостокразвития и Банк России будут развивать финансовый рынок на Дальнем Востоке
- На выполнение коллективного договора на ДВЖД в 2017 году направлено более 10 млрд рублей
- Военный суд ВВО начал оглашение приговора по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный"
- Губернатор Забайкалья выразил благодарность WWF России
- В Приморье две тысячи гектаров земли уйдут под рис
- АЛРОСА анонсировала аукционы
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa http://pletegi-online. ru/site/383489357s1854p3056
Авторизация: