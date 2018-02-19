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02 Марта 2018, 16:16 | Регион сегодня |

Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет

К 2024 году на всей территории Российской Федерации будет обеспечен практически повсеместный быстрый доступ в интернет.

Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

"Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удалённые, небольшие населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников", - сообщил Владимир Путин.

Как отметил глава государства, с помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. «Это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем. Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс», - подчеркнул он.

Напомним, что в начале 2018 года начнется строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск — Крабозаводское. Ввод глубоководной магистрали в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2019 года. Протяженность линии связи составит около 850 км, из них более 750 км пройдет по дну Охотского моря. Широкополосный доступ к интернету могут получить около 20 тысяч жителей Курильских островов. Пропускная способность линии составит 40 Гбит/с, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Строительство ПВОЛС запланировано в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы». Реализацией проекта занимается «Ростелеком», оценочная стоимость проекта – 3,3 млрд рублей.

Строительство линии будет завершающим этапом в работе по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке. С 2012 года по волоконно-оптическим линиям связи были подключены все населенные пункты России с населением от 15 тысяч человек. В марте 2017 года была введена в эксплуатацию ПВОЛС протяженностью свыше 1800 км по маршруту Сахалин – Магадан – Камчатка, которая также прошла по дну Охотского моря.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: интернет 


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Комментарии
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