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Приморье лидирует по числу новых инвестиционных проектов, прошедших отбор
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока опубликовало сведения об итогах отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, в целях их включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки
В соответствии с приказом Минвостокразвития России от 17 января 2018 года № 4 «О проведении отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, в целях их включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки» (в ред. приказа Минвостокразвития России от 16 февраля 2018 года № 32) в период с 17 января по 28 февраля 2018 года на отбор инвестиционных проектов (далее - Отбор) подано 30 заявок.
Допущены и соответствуют критериям Отбора (согласно разделу V Методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055) следующие 24 инвестиционных проекта (с заявленным объемом инвестиций 153,04 млрд. рублей, созданием 5597 рабочих мест):
Амурской области:
Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). 1 этап. Автодорожный мостовой переход (инвестор - Филиал Компании
с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске);
Еврейской автономной области:
Строительство Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского
и Сутарского месторождений железистых кварцитов (инвестор - ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»).
Камчатского края:
Строительство рыбоводного комплекса интенсивной аквакультуры «Рыбная долина» (инвестор - ООО «Рыбная Долина»);
Создание рыбоперерабатывающего завода в устье реки Сопочной Тигильского района Камчатского края (инвестор - ООО «Охотское»);
Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский (инвестор - ООО «Морской стандарт-Бункер»);
Магаданской области:
Тепличный комплекс «Агро Инвест» (инвестор - ООО Тепличный комплекс «Агро Инвест»);
Приморского края:
Строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии (инвестор - ООО «Восток ЛПГ»);
Строительство перегрузочных комплексов навалочныхи контейнерных грузов в районе пгт Славянка, Приморского края (ин вестор - ООО «Тихоокеанский балкерный терминал»);
Строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов «Терминал А» в морском порту Восточный (инвестор - ООО «Терминал «А»);Создание микрорайона с развитой инфраструктурой, включающей многоквартирные дома, школу, детский сад и современный спортивно-оздоровительный комплекс с облагороженной прилегающей территориейв г. Уссурийске (инвестор - ООО «Уссурийск Спорт Сервис»);
Предприятие по выращиванию ценных морских гидробионтов (инвестор - ООО «Эффективная энергия»);
Строительство многопрофильного медицинского центрас замкну тым циклом диагностики (инвестор - ООО «ЭВЕНТУС»);
Строительство краболовных судов по программе «Квоты под киль» (инвестор - ООО «Антей»);
Предприятие по выращиванию и переработке марикультуры (инвестор - ООО «Русская марикультура»);
Модернизация и расширение производства: Фабрика деревянных игрушек ООО «Эко Тойс» (инвестор - ООО «Эко Тойс»);
Организация строительства гаражных комплексов и торговых помещений на территории Приморского края (инвестор - ООО «Содружество»);
Республики Саха (Якутия):
Строительство завода по производству керамического кирпича производительностью 30 млн. шт. усл. кирпича (инвестор - ООО «Возрождение»);
Модернизация кожевенно-обувного и мехового производства выпуск оленьей замши, производство коллагена из некондиционных шкур (инвестор - АО Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт»);
Создание лесоперерабатывающего комплекса в Алданском районе Республике Саха (Якутия) (инвестор - ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»);
Создание ювелирно-гранильного кластера в ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» (первый этап) (инвестор - ООО «СЭЙБИЭМ»);
Сахалинской области:
Организация производства агара (пищевого и микро-биологического) (инвестор - ООО «ДВ Альянс»);
Создание рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» о.Шикотан, с. Малокурильское (инвестор - ООО «Рыбокомбинат «Островной»);
Хабаровского края:
Строительство речного вокзала с пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации Хабаровск, с причалами
и гидротехническими сооружениями в пределах туристического комплекса «ЗАИМКА» (инвестор - ООО «Дальрео»);
Строительство рыбной фермы по разведению и реализации рыб осетровых пород (инвестор - Крестьянское (фермерское) хозяйство «Шаламов Михаил Юрьевич»).
Журнал "Дальневосточный капитал"
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Проектов инвестиционных, может быть и много, вот только что-то цены на продукты, не говоря уже о ценах на одежду, не уменьшаются, тарифы ЖКХ растут, цены на бензин растут, вообщем все как всегда. Зато инвестиционных проектов до фига.
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