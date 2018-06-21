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"Газпром" между Европой и Азией
Пресс-конференции предшествовало собрание акционеров, где были представлены основные экономические показатели за 2014 год.
В прошлом году «Газпрому» пришлось работать в условиях кризиса, столкнуться с последствиями санкций. И тем не менее прозвучавший на собрании акционеров отчет председателя правления был полон оптимизма. Компания добилась хорошего результата, заработала прибыль, которой решила щедро поделиться с акционерами, полна уверенности в будущем и строит новые грандиозные планы. «Спрос на российский газ будет расти, и компания к этому готова», - уверенно заявил Алексей Миллер.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2014 году «Газпром» вошел в тройку лидеров по показателям EBITDA, она составила около $52 млрд. Выручка от продаж выросла на 6,5% и составила более $147 млрд. Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2014 года дивиденды в размере 7,2 руб. за акцию, т. е. примерно столько же, сколько и в 2013 году.
Ресурсная база компании растет и составила на конец года более 36 трлн куб. м. «Газпром» реализует большое количество проектов, в том числе 38 - за пределами РФ. Ключевыми в России остаются проекты на востоке страны, в частности «Сахалин-3», добывающие, транспортные и перерабатывающие мощности, связанные с поставками газа в Китай.
- В развитии газотранспортной системы группы «Газпром» важнейшее место занимает газопровод «Сила Сибири», - подчеркнул Алексей Миллер. - Он преобразит Дальний Восток и изменит масштабы сотрудничества России со странами АТР.
Досье «Дальневосточного капитала»: 21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали контракт на поставку трубопроводного газа в Китай по так называемому «восточному» маршруту, получившему название «Сила Сибири». Этот контракт стал крупнейшим в истории «Газпрома»: заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд куб. м газа в год. Источниками природного газа для этого маршрута станут месторождения Якутского и Иркутского центров газодобычи. В перспективе «Сила Сибири» дотянется до газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
Алексей Миллер говорил также о Евразийской стратегии «Газпрома». Это понятие объединило как западные, так и восточные приоритеты компании по расширению рынков сбыта.
- Евразийская стратегия - глобальная, мы объединяем газотранспортные мощности востока и запада страны, создаем единую систему газоснабжения от западных регионов России до Дальнего Востока, объединяем ресурсную базу Западной и Восточной Сибири. Без сомнения, это повышение надежности газовых поставок. Это дает дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках, позволяет расширять географию поставок, - подчеркнул Миллер.
О Европе и потреблении
И все же редакторов СМИ продолжали интересовать европейские проекты «Газпрома», их перспектива, омраченная событиями на Украине, претензиями со стороны европейских стран, обвиняющих «Газпром» в стремлении монополизировать европейский рынок, попытками давления с их стороны. Беспокойство вызвала информация о сокращении Европой потребления газа.
- По данным Еврокомиссии, в Европе наблюдается сокращение потребления газа, по итогам прошлого года оно составило 10%, - отметил Алексей Миллер. - Но поставки российского газа в Европу на этом фоне растут. При снижении спроса на газ в Европе доля «Газпрома» на европейском рынке растет уже в течение 10 лет, - отметил Миллер. - Это долгосрочная тенденция, которая будет действовать в пользу «Газпрома» независимо от ситуации в европейской и мировой экономике, - уверен глава «Газпрома». - По объемам поставок газа в Европу второе место после России занимает Норвегия, но при этом разница в объемах составляет 5 раз.
Главным фактором, влияющим на рынок газа в Европе, будет снижение собственной добычи. Вне зависимости от горизонтов сценария спроса на газ выпадающие объемы собственной добычи Европе придется восполнять уже в ближайшие годы, отметил Алексей Миллер.
«Газпром» планирует в этой связи развивать дополнительные мощности поставок газа в Европу. На Санкт-Петербургском экономическом форуме был представлен новый проект газопровода «Северный поток - 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год. В его строительстве примут участие еще три зарубежные компании, в том числе Shell. Газопровод будет построен к концу 2019 года и пройдет по дну Балтийского моря с выходом на территорию Германии. Предынвестиционная и предпроектная работа над этим маршрутом велась несколько последних лет. «Строить «Северный поток - 2» - это решение не только России, - подчеркнул Алексей Миллер, - это совместное решение с нашими европейскими партнерами - крупными игроками на европейском рынке».
Shell входит в «Сахалин-3»
«Газпром» обеспечил себе партнерскую поддержку и на востоке страны. В частности, на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение между Shell и «Газпромом» о строительстве второй ветки сахалинского газопровода, что увеличит его мощность в два раза и позволит расширить мощности завода СПГ в Пригородном на юге Сахалина.
Глава российского газового концерна заметил, что сотрудничество компаний будет развиваться на Сахалине начиная от разведки месторождений, заканчивая строительством мощностей и маркетингом рынков. Уже до конца этого года могут быть определены окончательные условия подписанного с Shell соглашения, а через год ожидается подписание окончательного контракта.
Соглашением определено, что вторая ветка транссахалинского газопровода необходима для поставок газа с проекта «Сахалин-3». На данном проекте уже разведаны два крупных газоконденсатных месторождения - Киринское и Южно-Киринское, - подготовлена инфраструктура добычи и газоподготовки. Запасы газа этих месторождений позволяют обеспечить загрузку дополнительных мощностей сахалинского завода СПГ и газификацию южных регионов Дальнего Востока, а также при необходимости обеспечат дополнительные поставки трубопроводного газа в Китай, подчеркнул Алексей Миллер.
«Сила Сибири - 2»
Много вопросов вызвали ведущиеся с Китаем переговоры по заключению еще одного масштабного контракта на долгосрочную поставку российского трубопроводного газа по так называемому «западному маршруту».
Напомним, что в феврале Алексей Миллер встретился в Пекине с первым заместителем премьера Государственного Совета КНР Чжан ГАОЛИ. Они обсудили ход подготовки Межправительственного соглашения по организации поставок российского трубопроводного газа в Китай по «западному» маршруту. Его уже окрестили новым именем - «Сила Сибири - 2».
Консультации о дополнительных поставках российского газа в Китай по «западному» маршруту активизировались буквально сразу после успешного завершения переговоров и подписания в мае прошлого года договора купли-продажи газа с месторождений Восточной Сибири и Якутии. «Западный» маршрут предусматривает поставку в Китай природного газа с месторождений Западной Сибири объемом 30 млрд куб. м в год. «Проект этого газопровода имеет очень высокую степень готовности к началу строительства, - сказал Алексей Миллер, - в коммерческих переговорах мы продвигаемся хорошими темпами». Вопрос цены, по его словам, станет последним в перечне обсуждаемых.
«СПГ-Владивосток» под вопросом
Естественно, не остались без внимания планы «Газпрома» в отношении проектов сжиженного природного газа с учетом планируемого роста экспорта трубопроводного газа. Если соглашение с Shell прояснило будущее «СПГ-Пригородное» на Сахалине, то судьба проекта «СПГ-Владивосток» оставалась до последнего времени неясной.
- Этот проект окончательно не отменен, компания от него не отказывается, - отметил Алексей Миллер, - но в настоящее время он не является приоритетным инвестиционным проектом для «Газпрома» и не входит в число проектов, которые будут реализованы в ближайшее время.
Газификация дальневосточных регионов
Алексей Миллер ответил на вопрос «Дальневосточного капитала» о планах газификации дальневосточных регионов. В частности, Приморский край, по которому уже несколько лет проходит газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, до сих пор не получает газ в необходимом объеме. Бизнес, в том числе участвующий в проектах территорий опережающего развития (ТОР), жалуется, что не может подключиться к газу. Согласно региональной программе газификации, к началу этого года в Приморье к газопроводу должны были быть подключены 6 муниципалитетов. А их общее потребление должно было составить 1,3 млрд куб. м газа в год. Однако до потребителей не дошло ни одного кубометра из заявленных, т. е. программа газификации края идет с существенным опозданием. Такова статистика.
Отвечая на вопрос, в чем причина, Алексей Миллер заметил, что система газификации регионов не изменилась. «Газпром» выполнил свою задачу, построив магистральный газопровод. Что касается газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, уличных сетей, подключения потребителей - это все ответственность субъектов РФ.
- Мы работаем по ежегодному плану-графику синхронизации этих работ и их финансированию с субъектами. И обращаю внимание, что каждый год представитель субъекта под этим документом ставит подпись, беря на себя обязательства. Мы построили более 25 тыс. км газопроводов в рамках газификации 3,5 тыс. населенных пунктов по всей России, но вопрос в том, в какой степени они загружены, в какой степени созданы потребители газа. По той сети газопроводов, что мы построили в рамках газификации российских регионов, мы можем ежегодно поставлять потребителям газ в объеме 33,4 млрд куб. м. Загрузка этих сетей по итогам 2014 года составила менее 27%. Обращаю внимание, что даже без увеличения объемов финансирования «Газпромом» программы газификации возможность увеличить поставки газа потребителям составляет почти 25 млрд куб. м в год. И это все - зона ответственности субъектов РФ, - еще раз подчеркнул Алексей Миллер.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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