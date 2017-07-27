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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 02 Августа, 16:49 |
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Новым председателем Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока избран Владимир Солодов
Ранее Совет директоров, членами которого являются представители Внешэкономбанка (100% акционер), федеральных и региональных органов власти, бизнеса, возглавлял Андрей Кузяев. Он занимал эту должность в период с 2015 по 2017 гг. Как пояснил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, за это время правительством и Советом директоров были одобрены к финансированию 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 204,9 млрд руб., из которых 33,5 млрд руб. - инвестиции Фонда. Около 15 млрд рублей уже инвестированы Фондом в экономику Дальнего Востока.
В настоящее время при финансовой поддержке ФРДВ возводится железнодорожный мост Россия-Китай через р. Амур, строится жилье для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», создается один из крупнейших на Дальнем Востоке свиноводческих комплексов в Приморском крае. В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса поддержаны более 300 проектов МСП. Фонд расширяет направления деятельности. В том числе, решает новые задачи по развитию Дальнего Востока, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, разрабатывается новый интернет сервис для инвесторов в аквакультуру, формируется Дальневосточный фонд развития и внедрения новых технологий. Эти и другие новые проекты с участием ФРДВ будут представлены на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
«Несколько лет назад мы пригласили Андрея Равелевича Кузяева для перезапуска работы Фонда развития Дальнего Востока. Поставленная задача была полностью выполнена», - прокомментировал изменения в Совете директоров Фонда заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
А. Кузяев принял решение покинуть Фонд и сосредоточиться на развитии федеральных бизнес-проектов в телекоммуникационной отрасли.
Избранный председатель Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Владимир Солодов родился 26 июля 1982 г. в Москве.
В 2004 г. окончил Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2002 году обучался в Институте политических наук г. Париж (Франция). Кандидат политических наук.
С 2005 года занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ, возглавлял Центр новых технологий госуправления, принимал участие в разработке и запуске ряда программ подготовки госслужащих.
С 2013 г. руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
С 2015 г. занимает должность заместителя полномочного представителя Президента России в ДФО. Курирует вопросы социальной и экономической политики, является инвестиционным уполномоченным.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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