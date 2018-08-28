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02 Октября 2012, 17:31 | Регион сегодня

В Амурской области решают проблему обработки лицевых счетов граждан по оплате ЖКУ

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Александр Козлов, вступившее в силу с 1 сентября постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов» обязало граждан, в квартирах которых установлены внутренние приборы учета, с 23 по 26 число ежемесячно подавать данные о показаниях счетчиков в расчетно-кассовые центры.

После чего, в период с 27-го по 1-ое число каждого месяца РКЦ будут вносить обработанные данные в платежные поручения граждан. Практика показала, что расчетно-кассовые центры не были готовы в полном объеме принять и обработать данную информацию от граждан.

«Сегодня у меня  состоялась встреча с представителями компании ООО «Энерго-комфорт», которая обрабатывает порядка 60% счетов граждан, проживающих в городе Благовещенске. Руководству компании были даны рекомендации по сбору данных приборов учета, - рассказал Александр Козлов. - Принятые  с 23 по 26 число лицевые счета, которые успевают обработать, будут выставлены в платежные поручения. В необработанных счетах графы показателей счетчиков останутся незаполненными. Граждане, получившие платежные поручения с пустыми графами, как и до момента вступления в силу постановления Правительства РФ №354, должны вписывать показатели собственных приборов учета, которые будут учитываться при оплате в РКЦ. Это временная мера будет действовать до стабилизации процесса.

Помимо этого, на встрече министром ЖКХ Александром Козловым была поставлена задача руководству РКЦ -  в течение трех дней предоставить ему информацию о сроках обеспечения полноценного действенного процесса по обработке лицевых счетов граждан. Также ЕРКЦ было рекомендовано заключить соглашение с управляющими компаниями  о том, чтобы они взяли на себя функции сбора информации подомовых приборов учета и централизованно предоставляли данные в Расчетно-кассовый центр для их обработки.

Немаловажным стало и обсуждение вопроса по общедомовым начислениям, которые теперь включаются в новые платежные поручения граждан, сообщает Портал Правительства Амурской области.

«К сожалению, в технических паспортах  на застройку многих домов  Благовещенска, построенных до 1994 года, общая площадь домов не разграничивается на жилую и нежилую. Исходя из этого, ведутся переговоры о том, чтобы произвести изменения во всех техпаспортах таких домов и разграничить тем самым общедомовые начисления и внутриквартирные», - сказал министр. 

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