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03 Февраля 2015, 15:22 | Регион сегодня
"Газпром" не отказывается от "Владивосток-СПГ" и расширения завода "Сахалин-2"
Доля сжиженного природного газа собственного производства в торговом портфеле ОАО "Газпром" к 2025 году может увеличиться до более чем 80%, а поставки могут достичь 25 млн тонн в год, отметил заместитель председателя правления газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ во время презентации компании ко Дню инвестора в Гонконге, сообщает "Дальневосточный капитал" со ссылкой на агентство Прайм.
Реализации этой задачи должно способствовать прежде всего развитие собственных проектов компании по производству СПГ, а именно Балтийского СПГ, "Владивосток-СПГ", а также расширение завода "Сахалин-2". Проекты позволят обеспечить уникальную географическую гибкость поставок", считает Медведев.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: Владивосток СПГ Газпром
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